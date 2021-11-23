德衛生部長疾呼打疫苗　荷總理譴責反防疫暴力示威

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史巴恩嚴厲示警之際，德國正在竭力遏制近幾週創紀錄的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數，醫院也針對加護病房人滿為患提出警告。
隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）指出，德國今天新增3萬643例染疫個案，總確診人數突破530萬，過去24小時有62人染疫死亡，總病歿數約為10萬。
德國到處可打到免費疫苗，但只有68%民眾完整接種，專家指出，全國疫苗覆蓋率太低，難以控制住疫情。
疫情加劇激起德國是否要追隨奧地利腳步，祭出疫苗強制令的辯論，史巴恩對此持「懷疑」態度，但公衛專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）說「再也不能排除」這一措施，若要擊敗Delta變異株，強制令甚至可能是「無法避免的」。
德國組閣談判進行之際，史巴恩居看守職位；勞德巴赫所屬的政黨社會民主黨（SPD）上個月則在國會大選險勝。
荷蘭13日重啟部分封城令，當局祭出至少3週防疫限制，現正在計劃禁止未接種疫苗的民眾進入咖啡廳和酒吧。
荷蘭因此發生反防疫示威，鹿特丹（Rotterdam）市中心19日晚間數以百計民眾與警方發生衝突；抗議民眾20日在海牙（The Hague）等地縱火；21日，格羅寧根（Groningen）、呂瓦登（Leeuwarden）、恩斯克德（Enschede）和堤堡（Tilburg）等地有示威者投擲煙火、破壞他人財產。
自19日暴動發生以來，至少有130人被捕、數名警察受傷。呂特（Mark Rutte）今天告訴媒體，鹿特丹等地發生的動亂「是打著示威幌子的純粹暴力」。
呂特說：「我理解社會上存有諸多緊張，因為我們長期以來一直在應對新冠病毒的禍害。」他表示自己將永遠捍衛抗議的權利，但「我永遠不會接受白癡動用純粹暴力」。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101122