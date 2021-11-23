大S官宣離婚！狗仔爆汪小菲早有新歡 「女方條件」曝光
女星大S在6月時曾經單方面宣布要離婚，經過長達五個月的時間，被爆出正在協議離婚，而在22日上午，與老公汪小菲共同發表聲明，證實兩人將和平離婚，消息震驚演藝圈。對此，有狗仔就出面爆料10月就已經得到消息，甚至指出汪小菲「早就真的已經有新歡」，只差還沒被拍到親密畫面。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 06:55:01
資深狗仔小葛在節目《這！不是新聞》中爆料，表示大陸狗仔隊在6月的時候就已經關注兩人離婚的事件，在10月26號時，就已經從對岸的狗仔隊口中得知，他們已經離婚，而且他們還告訴我一些天大的秘密。
小葛提到，在這半年，中國的狗仔早就發現汪小菲身邊有新歡，尤其這兩個月內，每天24個小時都盯著汪小菲家看，甚至連媽媽張蘭都跟了，但近期因為疫情，男方多數時間待在家裡，因此沒什麼畫面，但狗仔已經鎖定女方身份。
談及女生身份，小葛爆料，聽說是住在北京的朝陽區，才20多歲的女子，長相貌美，據說比汪小菲還要有錢，住在超高級社區，直言「這個小區比楊冪的還要貴！」但因為社區戒備森嚴，狗仔至今還沒拍到她和汪小菲的親密畫面，如果有拍到的話，早就公諸於世了。
而汪小菲和大S在22日共同發聲明，和平地決定解除婚姻關係，強調將來仍會以朋友、孩子父母的身分愉快相處。提到汪小菲，大S指出他現在有事業、才40歲，年紀還不老，長得又帥氣，「要再找條件更好的女友也容易」大方表現出讓對方去尋找新歡的態度。（編輯：張嘉哲）