COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

在南海射彈、砲襲菲國船　習近平向東協保證：永不稱霸

▲中國國家主席習近平，22日以視訊出席中國與東協對話30週年特別峰會。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平，22日以視訊出席中國與東協對話30週年特別峰會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-23 07:34:15｜2021-11-23 07:38:07

英國《金融時報》21日引述消息人士報導，中國解放軍疑似曾於今年7月，在南海進行極音速導彈（高超音速導彈）試射，可能使外國防空系統失去作用，讓五角大廈的科學家們感到措手不及；此外，中國海警船還於本月16日發射水砲襲擊菲律賓補給船隻，阻止其運補到仁愛礁，再度引發爭議。然而，中國國家主席習近平22日在中國與東協對話30週年特別峰會上，告訴東協的領導人們，中國絕不尋求霸權，更不會以大欺小。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中媒報導及中國政府官網資訊，習近平在以視訊出席峰會時，對於未來的中國與東協（中方稱東盟，成員國有汶萊、柬埔寨、印尼、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南）關係，提出以下5點建議：

第一，共建和平家園，堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素，踐行真正的多邊主義；中方堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期友好相處，共同維護地區持久和平，絕不尋求霸權，更不會以大欺小。

第二，共建安寧家園。中方願啟動「中國東協健康之盾」合作倡議，再向東協國家提供1.5億劑新冠疫苗無償援助，再向東盟抗疫基金追加500萬美元，並幫助東協加強基層公共衛生體系建設和人才培養，提高應對重大突發公共衛生事件能力。關於各類傳統安全和非傳統安全挑戰，則要深化防務、反恐、海上聯合搜救和演練、打擊跨國犯罪、災害管理等領域合作，共同維護南海穩定，把南海建成「和平之海、友誼之海、合作之海」。

第三，共建繁榮家園。中方願在未來3年再向東協提供15億美元發展援助，用於東協國家抗疫和恢復經濟，要全面發揮《區域全面經濟夥伴關係協定》的作用，儘早啟動中國東協自由貿易區3.0版建設，提升貿易和投資自由化便利化水平，拓展數位經濟、綠色經濟等新領域合作，共建經貿創新發展示範園區等等。

第四，共建美麗家園。人與自然和諧共生是實現永續發展的基礎。中方願同東盟開展應對氣候變化對話，加強政策溝通和經驗分享，對接可持續發展規劃。

第五，共建友好家園。要倡導和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，深化文明交流互鑑，用好地區多元文化特色和優勢。要積極考慮疫後有序恢復人員往來，繼續推進文化、旅遊、智庫、媒體、婦女等領域交流，使雙方民眾更加相知、相親、相融。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀