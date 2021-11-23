在南海射彈、砲襲菲國船　習近平向東協保證：永不稱霸

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第一，共建和平家園，堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素，踐行真正的多邊主義；中方堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期友好相處，共同維護地區持久和平，絕不尋求霸權，更不會以大欺小。
第二，共建安寧家園。中方願啟動「中國東協健康之盾」合作倡議，再向東協國家提供1.5億劑新冠疫苗無償援助，再向東盟抗疫基金追加500萬美元，並幫助東協加強基層公共衛生體系建設和人才培養，提高應對重大突發公共衛生事件能力。關於各類傳統安全和非傳統安全挑戰，則要深化防務、反恐、海上聯合搜救和演練、打擊跨國犯罪、災害管理等領域合作，共同維護南海穩定，把南海建成「和平之海、友誼之海、合作之海」。
第三，共建繁榮家園。中方願在未來3年再向東協提供15億美元發展援助，用於東協國家抗疫和恢復經濟，要全面發揮《區域全面經濟夥伴關係協定》的作用，儘早啟動中國東協自由貿易區3.0版建設，提升貿易和投資自由化便利化水平，拓展數位經濟、綠色經濟等新領域合作，共建經貿創新發展示範園區等等。
第四，共建美麗家園。人與自然和諧共生是實現永續發展的基礎。中方願同東盟開展應對氣候變化對話，加強政策溝通和經驗分享，對接可持續發展規劃。
第五，共建友好家園。要倡導和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，深化文明交流互鑑，用好地區多元文化特色和優勢。要積極考慮疫後有序恢復人員往來，繼續推進文化、旅遊、智庫、媒體、婦女等領域交流，使雙方民眾更加相知、相親、相融。