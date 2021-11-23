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拜登提名鮑爾連任聯準會主席　殖利率飆、那指軟

《美股》拜登提名鮑爾、殖利率飆、銀行嗨 那指軟
《美股》拜登提名鮑爾、殖利率飆、銀行嗨 那指軟

MoneyDJ理財網

2021-11-23 08:39:34


MoneyDJ新聞 2021-11-23 07:20:40 記者 郭妍希 報導

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美國總統拜登(Joe Biden)選擇鮑爾(Jerome Powell、見圖)連任聯準會(Fed)主席，帶動公債殖利率跳高，衝擊科技巨擘重挫、拖累那斯達克指數，銀行類股卻在明(2022)年即將升息的預期下走揚。

道瓊工業平均指數11月22日終場上漲0.05%(17.27點)、收35,619.25點。那斯達克指數下跌1.26%(202.68點)、收15,854.76點。標準普爾500指數下跌0.32%(15.02點)、收4,682.94點。費城半導體指數下跌1.66%(64.9點)、收3,847.12點。

Fox Business報導，拜登提名鮑爾連任後，芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人22日預估，市場普遍預測Fed明年6月底前至少會升息一碼，2022年全年有62%的機率升三次息，2022年12月升第四次息的機率則有32%。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli指出，經濟面臨的通膨壓力漸增，Fed已開始縮減貨幣刺激措施，但他們必須加快腳步因應通膨威脅、以免陷入窘境。

公債殖利率在升息預期加溫、2年期公債標售需求疲弱的帶動下跳高。路透社報價顯示，紐約債市22日尾盤時，對Fed貨幣政策較敏感的美國2年期公債殖利率跳漲8.5個基點至0.590%，創2020年3月初以來新高；10年期公債殖利率也大漲8.9個基點至1.625%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢)

BMO Capital Markets.美國利率策略長Ian Lyngen表示，鮑爾獲得提名，確實增加Fed提前升息的可能性。市場預測的Fed明年6月前升息的機率從拜登發表聲明前的超過90%一口氣拉升至100%。Lyngen並表示，殖利率走揚，暗示市場預期Fed明(2022)年可能加快縮減購債的步伐。

銀行類股在鮑爾重獲提名推升殖利率、升息預期的帶動下走強。另一方面，鮑爾是共和黨員、先前曾擔任私募股權律師，向來是華爾街銀行家及基金經理人偏好的人選。金融界認為鮑爾能夠理解業內想法，認同產業因為2007~2009年金融危機而遭過度規管。

鮑爾被視為「對銀行友善」的人選，促使民主黨激進派支持Fed理事布蘭納德(Lael Brainard)。布蘭納德因為反對Fed銀行監管副主席Randal Quarles鬆綁銀行監管的努力，贏得激進派尊重。布蘭納德獲拜登提名擔任Fed副主席。

標普500銀行指數應聲跳漲2.6%，為兩個月以來最大單日漲幅。摩根大通(JPMorgan Chase)、高盛(Goldman Sachs)也分別勁揚2.13%、2.26%。

大型科技股則在殖利率跳高的衝擊下走軟。亞馬遜(Amazon)、Google母公司Alphabet分別下挫2.83%、1.92%。

不過，蘋果(Apple Inc.)逆勢上漲0.29%、收161.02美元，創歷史收盤新高。J.P.摩根發表研究報告指出，iPhone 13的供應狀況有望在未來幾個月獲得改善。

特斯拉(Tesla Inc.)也逆勢上漲1.74%、收1,156.87美元。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)透過Twitter表示，「Model S Plaid」電動車應該明年3月左右就能跨入中國市場。

美國股市本週四(25日)將因感恩節休市一天，26日則會提前至美東時間下午1點收盤。CNBC報導，CFRA投資策略長Sam Stovall指出，1950年以來，11月的最後5個交易日通常會繳出正報酬，感恩節前一天有2/3的機率股市會走揚，感恩節隔天上漲的機率則有57%。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。




資料來源-MoneyDJ理財網

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