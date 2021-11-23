草莓登場季節 「JAI宅」推夢幻草莓餐點融化客人的心

入冬正是草莓盛產季節，台中起家的知名網美餐廳「JAI宅」，趁勢推出草莓夢幻餐點，從飲品、甜點到PIZZA都有，很能捉住年輕客群的胃。其中「莓那麼多提拉米蘇」超吸睛，堆疊如小山般的草莓，淋上美味馬茲卡彭醬後，輕輕拉開提拉米蘇的圍邊，紅色醬汁像瀑布般傾洩，超美視覺浪漫又療癒。





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「JAI宅」連鎖餐廳台北、新竹及台中共有四家，各家裝潢風格別具。位於台中一中商圈的「JAI宅」，主打森林風，綠意盎然的用餐環境，予人輕鬆自在舒適感，是知名網美餐廳，年輕客群聚餐約會首選。





▲JAI宅連鎖餐廳首度推法式蔬食試風向，鎖定越來越多的養生客群。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.23)

疫情期間生意，「JAI宅」一度受到影響，如今疫情趨緩，業者為搶攻疫後商機，積極開發多元新菜色，不僅端出浪漫草莓餐點，更首度研發法式蔬食料理，企圖拓展養生客群。





業者表示，養生概念抬頭，越來越多年輕客群也偏愛蔬食餐飲。尤其疫情後，詢問度明顯增加，看好這塊商機，台中2家JAI宅餐廳，同時推出四道法式蔬食料理探風向，無論擺盤及菜色設計，消費者都給予好評。





▲「莓那麼多提拉米蘇」超吸睛，堆疊如小山般的草莓，淋上美味馬茲卡彭醬後，輕輕拉開提拉米蘇的圍邊，紅色醬汁像瀑布般傾洩，超美視覺浪漫又療癒。(圖／記者金武鳳攝，2021.11.23)

JAI宅餐廳的法式蔬食，特別聘請具法式料理基礎的主廚研發，有黑松露燉飯佐墨西哥烤玉米、黑松露麵佐香料蔬菜串等，道道端上桌，超美擺盤帶來的視覺享受，讓客人笑說「先拍照，讓手機先吃」。





▲「JAI宅」網美餐廳推六款夢幻草莓餐點，道道美味吸睛，很能融化客人的心。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.23)

至於夢幻草莓餐點系列，包括飲料、甜點和披蕯共有六款，每一款都賞心悅目，光看就能萌發浪漫少女心。尤以草莓版的「瀑布提拉米蘇」超吸睛，取名「莓那麼多提拉米蘇」，是用堆成小山的草莓，淋上美味馬茲卡彭醬，顆顆碩大紅艷草莓，引人垂涎。當提拉米蘇圍邊一拉開，紅艷醬汁緩緩流下，彷如瀑布效果，總能引來驚呼很療癒。





▲JAI宅網美餐廳北中共有四家，各家裝潢風格不一，一中商圈走的是森林系，綠意盎然的周餐環境，予人輕鬆自在舒適感。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.23)

此外，必吃的還有「草莓薄餅」，舖滿整個薄脆餅皮的草莓，彷彿要「溢出來」，讓客人讚嘆「老闆真捨得用料」，入口的酸甜草莓滋味混著薄脆餅皮，鹹中帶甜別有風味，千萬不要錯過。



