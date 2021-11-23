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愛大S入骨！汪小菲昔註冊多個同名商標　飯店名稱曝光

▲汪小菲（左）、大S昔日愛得濃烈，曾以老婆名字註冊多個商標。（圖／資料照）
▲汪小菲（左）、大S昔日愛得濃烈，曾以老婆名字註冊多個商標。（圖／資料照）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-23 08:14:29｜2021-11-23 09:20:40

大S（徐熙媛）和汪小菲昨（22）日共同發聲明，和平解除婚姻關係，除共同扶養兩名子女之外，名下9億資產也將面臨分配，傳聞男方以愛妻命名的飯店「S HOTEL」將改名為「菲行商旅」，成為外界關注焦點，陸媒更挖出他多年前在大陸用老婆的名字申請許多商標，包括S HOTEL的中國版名稱「徐徐酒店」，離婚後恐無商業價值。

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▲汪小菲以大S為名的「S HOTEL」傳聞在兩人離婚後改名為「菲行商旅」。（圖／取自S HOTEL臉書)
▲汪小菲以大S為名的「S HOTEL」傳聞在兩人離婚後改名為「菲行商旅」。（圖／取自S HOTEL臉書)
▲根據大陸網站查詢，汪小菲旗下還有16家相關企業。（圖／翻攝娛樂追星微博）
▲根據大陸網站查詢，汪小菲旗下還有16家相關企業，並以大S註冊多個商標。（圖／翻攝全景網微博）
▲汪小菲註冊的「S茶」商標，目前狀態為無效。（圖／翻攝娛樂追星微博）
▲汪小菲註冊的「S茶」商標，目前狀態為無效。（圖／翻攝全景網微博）

據新浪娛樂報導，透過大陸商業APP「天眼查」查詢顯示，汪小菲名下仍有16家相關公司，包括其經營餐廳的北京麻六記餐飲管理有限公司、合潤麟（北京）食品有限公司等。其中，合潤麟（北京）食品有限公司成立於2013年4月，註冊資本1,000萬人民幣，汪小菲持股92%為大股東，應是實際控制人。當初其推出的茶飲品牌宣佈大S為代言人，申請註冊「S茶」、「茶S」商標，但目前商標狀態顯示無效。

昔日愛得濃烈時，汪小菲不只在台灣打造「S HOTEL」，在大陸也有意建立老婆的同名酒店，2016年以北京合尊置業有限責任公司申請註冊了多個商標，包括「S HOTEL」、「徐徐酒店」商標，分類為餐飲住宿、方便食品。網友感慨「有著一份美好的回憶」、「不管結果怎樣畢竟曾經愛過」、「曾經愛過吧，所以才能和平分手吧」。

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