COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

韓國疫情風險一週升2級　安養院老人被爆「自生自滅」

▲韓國疫情再度升溫。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國疫情再度升溫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-23 08:27:46

南韓11月初實施「與病毒共存」的政策，而這也是部分國家在病毒侵擾不斷、清零無望的狀況下採取的措施，以免持續性封鎖對民生、經濟造成更多打擊，但也伴隨巨大風險。韓國近日新增病例與重症患者數屢創新高，甚至因為定點醫院病床短缺，療養醫院和療養機構的感染病例無法及時轉院，導致確診和未確診人員在同一空間被隔離，遭質疑是讓老人自生自滅，殘忍程度堪比幾百年前的「高麗葬」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據韓國《中央日報》報導，本月16日，京畿道高陽市A醫院貼出了「暫停接診外來患者」的告示，該醫院80%左右的住院患者都是老齡或行動不便。但由於性質歸屬問題，今年年初有關部門為療養醫院患者接種新冠肺炎疫苗時，該醫院患者未能得到接種機會。雖然有個別患者在家屬的安排下，通過外部管道進行了接種，但醫院的大部分患者都處於未接種狀態，直到最近爆發集體感染。

根據醫院所在轄區衛生所的消息，截至16日，該醫院的確診人數已有至少102人。儘管確診人員需要立刻轉去定點醫院接受治療，但病患被轉移的速度非常緩慢，當中有不少醫護也確診。家屬痛訴，醫院裡很多臥床患者，吃飯、換尿布都需要人幫忙，沒有任何獨立生活能力，卻只有幾個醫療人員去做這些事情，簡直就是人間地獄，擔心家人會因此感染新冠，甚至是活活餓死。

據韓國中央事故處理本部的數據顯示，截至16日為止，韓國共有31個療養醫院和24個療養設施發生集體感染，至少1759人確診、相關死亡人數達到77人。有院長擔憂的表示，很多患者年事已高，有重症風險，需盡可能把確診人員、最起碼把重症人員轉移出去，但遲遲得不到病房分配，向衛生所提出申請，得到的回應往往是「目前沒地方可以接收」。

報導指出，韓國去年也曾出現脆弱設施群聚感染事件，先前因疫苗接種一度趨緩，近期又重新開始爆發。人們擔心無差別的成群隔離只會加劇病毒的傳播，而且療養醫院等設施，不具備治療新冠肺炎重患者的專業設備和人員，確診者很容易發展成重症乃至死亡。有受害者家屬痛批，把患者關在一起成群隔離，讓患者自生自滅，難道老人就活該被拋棄，質疑「K防疫就是拋棄老人的高麗葬嗎？」

所謂「高麗葬」，是指朝鮮古代的一種喪葬陋習，即將年老生病的父母抬到山上，靜待老人自生自滅後，子女再上山進行收屍和後續喪葬活動。

另據韓國中央防疫對策本部22日公布的，近一週新冠疫情風險程度評估結果，全國疫情風險程度為高水平，首都圈和其他地區分別為「很高」和「中等」水平。自韓國政府本月1日啟動「分階段恢復日常」的防疫模式後，每週疫情風險程度逐漸升高，近一週（11月14日至20日）首都圈和其他地區的疫情風險程度，比起前一週同期各上升2個級別。考量到近期單日新增病例急劇增加，加上60歲以上確診比例較高，當局警告疫情恐怕還將燒上一段時間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀