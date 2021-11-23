韓國疫情風險一週升2級　安養院老人被爆「自生自滅」

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根據醫院所在轄區衛生所的消息，截至16日，該醫院的確診人數已有至少102人。儘管確診人員需要立刻轉去定點醫院接受治療，但病患被轉移的速度非常緩慢，當中有不少醫護也確診。家屬痛訴，醫院裡很多臥床患者，吃飯、換尿布都需要人幫忙，沒有任何獨立生活能力，卻只有幾個醫療人員去做這些事情，簡直就是人間地獄，擔心家人會因此感染新冠，甚至是活活餓死。
據韓國中央事故處理本部的數據顯示，截至16日為止，韓國共有31個療養醫院和24個療養設施發生集體感染，至少1759人確診、相關死亡人數達到77人。有院長擔憂的表示，很多患者年事已高，有重症風險，需盡可能把確診人員、最起碼把重症人員轉移出去，但遲遲得不到病房分配，向衛生所提出申請，得到的回應往往是「目前沒地方可以接收」。
報導指出，韓國去年也曾出現脆弱設施群聚感染事件，先前因疫苗接種一度趨緩，近期又重新開始爆發。人們擔心無差別的成群隔離只會加劇病毒的傳播，而且療養醫院等設施，不具備治療新冠肺炎重患者的專業設備和人員，確診者很容易發展成重症乃至死亡。有受害者家屬痛批，把患者關在一起成群隔離，讓患者自生自滅，難道老人就活該被拋棄，質疑「K防疫就是拋棄老人的高麗葬嗎？」
所謂「高麗葬」，是指朝鮮古代的一種喪葬陋習，即將年老生病的父母抬到山上，靜待老人自生自滅後，子女再上山進行收屍和後續喪葬活動。
另據韓國中央防疫對策本部22日公布的，近一週新冠疫情風險程度評估結果，全國疫情風險程度為高水平，首都圈和其他地區分別為「很高」和「中等」水平。自韓國政府本月1日啟動「分階段恢復日常」的防疫模式後，每週疫情風險程度逐漸升高，近一週（11月14日至20日）首都圈和其他地區的疫情風險程度，比起前一週同期各上升2個級別。考量到近期單日新增病例急劇增加，加上60歲以上確診比例較高，當局警告疫情恐怕還將燒上一段時間。
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