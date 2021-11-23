新店男遭「行刑式」槍殺　警方研判為熟人犯案

新北市新店區22日上午發生一起槍擊案，何姓男子清晨送完小孩上學後返家，一開門就遭人以「行刑式槍決」，從背後近距離開2槍，當場喪命；根據警方調查，兇嫌為男性，在死者家門口蠻埋伏快2小時，研判凶嫌應為何男熟人，對於他的作息相當了解。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 08:32:38
還原事發經過，新北警方在22日上午接獲民眾報案稱有人疑似「中風」倒臥在民宅樓梯間，員警到場後發現何男頸部有2個槍傷，何男在經緊急就醫搶救後仍不治身亡。
警方調閱監視器發現，一名男性凶嫌在早上6時就開車到何男住處附近，埋伏快2小時，冷靜等待到何男送完孩子，回家時才動手，犯案後雙手插口袋小跑步離開現場，隨後駕駛一輛豐田銀色自小客車逃逸，該車隨後被發現停在新店區IKEA家具賣場裡的停車場。
警方在現場找到4枚彈殼、3枚彈頭，研判槍手對何男作息相當了解，研判應為熟人；何男目前在北市經營咖啡豆生意，不過何男過去曾有毒品案底，在2015年曾與胞兄聯手製毒、販毒，是否為仇殺，有待兇嫌到案後再行釐清。（編輯：孫唯容）
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