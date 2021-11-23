麥當勞螢幕跳「1公告」！他結帳愣：啥時有 真相網尷尬
麥當勞宣布將在24日全面漲價，一共有29樣品項有價格調整，另外，配合北市環保政策，也一共有五間門市現在購買餐具要酌收費用1元，引發不少話題及討論。近日，就有網友分享自己去麥當勞時，準備結帳發現螢幕上突然跳出從沒看過的圖案，好奇是什麼東西，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 08:41:43｜2021-11-23 09:31:13
原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛去麥當勞的櫃檯看到畫面上面疑似有新的餐點欸？麥當勞要推出最新的炸蝦堡嗎？不知道什麼時候上市！有點期待呢！」只見貼出的照片，櫃檯上方的螢幕出現了幾尾蝦子，看起來是以整隻蝦子下去油炸，不知道其真實含義為何。
貼文一出，網友紛紛回應「蝦子不是我的菜，Pass」、「可以還我千島黃金蝦堡嗎？以前麥當勞報報最期待抽到的買一送一」、「好想要鳳梨蝦堡喔」、「千島蝦堡真的最好吃，下架真的超級可惜的」、「管他什麼新的蝦子漢堡，千島蝦堡才最好吃，還給我！」
不過，也有店員出面回應「新品沒錯，有炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡跟雙蝦天婦羅堡，麥胞路過」、「我已經吃過了，就是炸蝦天婦羅漢堡，還不錯，但是單點要144元的樣子，沒事不會買來吃」、「11月24日開始喔，只賣一個月而已，到12/28號，期間限定過了就下架」；另外PTT網友也發現該公告，但卻不少人不買單「傻眼，套餐199啊？怎吃啊」、「套餐199也太坑爹....都可以吃兩個便當了」、「套餐199，刷新麥當勞便宜的三觀欸」、「兩百吃麥當勞，我乾脆去吃定食，炸蝦更好吃」。
對於網路提前曝光新品消息，台灣麥當勞公司上午回應《NOWnews》記者，經查詢僅表示，這確實是新產品，預計在今天正式對外發布，請消費者留意官方最新消息。（編輯：張嘉哲）