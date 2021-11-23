一度失守17700點！台股早盤跌逾百點 航運股逆勢漲逾1%
美股盤中雖然創高，但尾盤受美債殖利率上揚、通膨疑慮再起，科技股急殺，美股3大指數收黑，尤其科技股更是大跌逾1%，台股今（23）日開盤就跌破17800點，隨後進一步失守17700點，一度跌111.41點，下探17692.13點，在傳產的航運、鋼鐵、化學生技醫療及化工族群撐盤之下，台股跌幅收斂至百點內，並回到17700點之上，而中華航及長榮航盤中均有2%以上漲幅，國產新冠疫苗廠高端甚至漲逾7%，
記者顏真真/台北報導
2021-11-23 09:54:26
美股盤中因美國聯準會主席鮑爾獲得拜登總統提名連任，曾一度測試新高，但隨後拉回，除道瓊工業指數收漲17.27點，漲幅0.05%，以35619.25點作收，其餘3大指數收黑，其中標普500指數跌15.02點或0.32%，收在4682.94點；那斯達克指數大跌202.68點，跌1.26%，收在15854.76點；費城半導體指數跌64.90點，跌1.66%，收3847.12點。
台股今日早盤則是開低走低，一開盤就失守17800點，以17797.9點、下跌5.64點開出後，跌幅隨之擴大逾百點，進一步跌破17700點，下探17692.13點，跌了111.41點，其中電子股的半導體跌近1%，光電、電腦週邊設備跌幅更超過1%，盤面就靠傳產股的航運、鋼鐵及化學生技醫療股逆勢撐著，漲幅都超過1%。
就個股表現來看，電子股的蘋概3天王中，台積電以615元平盤開出，隨後翻黑，一度探611元，目前仍跌近0.5%；大立光以2065元開出，下跌35元，目前跌超過2%，鴻海同樣以106.5元平盤開出後一度走揚，之後又翻黑，目前在平盤震盪，聯發科、聯電。日月光、台達電盤中也跌超過1%，光電族群的的友達跌逾3%，群創亦跌逾2%。
相對電子股表現疲弱，傳產股的航運、鋼鐵族群則扮演撐盤要角，其中航空股的華航目前漲2%，長榮航也有1%以上漲幅，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明也有1%以上漲幅，而鋼鐵的長榮鋼漲逾4%，燁煇、中鴻漲逾2%，中鋼也有1%以上漲幅。