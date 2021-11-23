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坤達奪手表代言想念小鬼　曝見老婆「這反應」判斷送對禮

▲謝坤達成為TISSOT天梭表台灣品牌大使，代言手表想念小鬼原因曝光。甜洩見老婆「這反應」判斷送對禮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲謝坤達成為TISSOT天梭表台灣品牌大使，代言手表想念小鬼原因曝光。甜洩見老婆「這反應」判斷送對禮。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-23 13:57:49

謝坤達和柯佳嬿結婚多年，低調不常同框的兩人，偶爾以樸實日常放閃卻感覺超有愛，被粉絲戲稱為神雕俠侶，羨煞眾人。天梭表今（23）日正式宣佈謝坤達成為品牌台灣區代言人，坤達出席記者會時分享與TISSOT深刻的默契，透露了與小鬼佩戴同表款的思念之情，並表示已為老婆柯佳嬿看準最新月相表款，準備入手對表作為禮物。

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謝坤達自2019年第一次與TISSOT天梭表合作後便成為品牌之友，去年2020年底同樣為品牌站台，見證天梭表SEASTAR 1000海星系列腕表全球首發。今年再度進階成為TISSOT首度簽約的品牌大使，氣勢如虹。

▲坤達帥氣出席代言記者會，現場分享與老婆柯佳嬿的甜蜜日常。（圖／記者蕭涵云攝）
▲坤達帥氣出席代言記者會，現場分享與老婆柯佳嬿的甜蜜日常。（圖／記者蕭涵云攝）
在最新形象影片中，坤達頂著眾目睽睽的眼光入浴，雖然有點害羞，但他大方表示是「好好展現健身這麼多年的成果」。一向送禮眼光精準的坤達，自豪鮮少送老婆禮物被退貨，「頂多⋯就是她話會比較少」，笑曝送禮沒送進老婆心坎裡的真實反應。

他透露在收藏超過10只以上的天梭表中，對於SEASTAR 1000海星系列腕表最深刻，表示自己無論工作或日常生活中，最常佩戴該表款，話說至此語氣一頓，和緩表示「而且當時是和小鬼一起佩戴」，所以感受很深刻，洩露心中感觸。

▲記者會上坤達洩露想念小鬼的心情，兩人曾一起佩戴相同表款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲記者會上坤達洩露想念小鬼的心情，兩人曾一起佩戴相同表款。（圖／記者蕭涵云攝）
瑞士百年經典腕表TISSOT天梭表，目前全球尚未常見代言對象，僅韓國曾曝地區性大使。官方表示，總部相當重視本地市場，自2019年台灣成為第一次全球首發SEASTAR的領銜地位，便揭示對台灣的支持和注重，總部也對過去與坤達合作的美好經驗很有印象，這次積極爭取代言洽談將近半年時間，認為坤達的形象與年齡，都相當符合品牌風格。

▲坤達欣賞最新卡森系列月相石英表款，很適合和老婆柯佳嬿一起戴對表。（圖／記者蕭涵云攝）
▲坤達欣賞最新卡森系列月相石英表款，很適合和老婆柯佳嬿一起戴對表。（圖／記者蕭涵云攝）
老婆柯佳嬿以《必娶女人》、《想見你》奪下最佳女主角獎，演技加持超人氣。坤達也不遑多讓，自男子團體《Energy》出道，挑戰過戲劇後，近期以主持工作和直播節目《木曜4超玩》獲得觀眾喜愛與肯定。

▲坤達喜歡用手表搭配服裝，為天梭拍攝的最新形象廣告還大方入浴，展現多年健身成果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲坤達喜歡用手表搭配服裝，為天梭拍攝的最新形象廣告還大方入浴，展現多年健身成果。（圖／記者蕭涵云攝）
這次奪下TISSOT天梭表代言，坤達透露自己喜歡隨穿著挑選適合的表款，像今天為了手上最新的巧克力格紋金色表款，還特別佩戴了金色耳環作為搭配。表示夫妻倆的相處非常自在，雖然自己注重時間，但不會刻意安排太多行程，娓娓道出兩人閒適互動日常。

▲SEASTAR 2000海星系列最新專業版潛水腕表，海浪波紋表面擁有三種顏色，讓擁有潛水執照的坤達也相當喜歡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲SEASTAR 2000海星系列最新專業版潛水腕表，海浪波紋表面擁有三種顏色，讓擁有潛水執照的坤達也相當喜歡。（圖／記者蕭涵云攝）

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