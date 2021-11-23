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新冠肺炎病歿數超過去年！美媒分析：3因素導致不減反增

▲美國今年新冠肺炎患者病歿數較2020年高，外媒統計有三項因素導致死亡人數不減反增。圖為美國副總統賀錦麗接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國今年新冠肺炎患者病歿數較2020年高，外媒統計有三項因素導致死亡人數不減反增。圖為美國副總統賀錦麗接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-23 10:25:25

新冠疫情在全球爆發已近兩年，根據美國官方統計資料顯示，美國有77萬名新冠患者死亡，其中2021年死亡人數還比2020年多，年輕人的死亡率也來到去年的兩倍多。外媒分析，會造成疫情死亡數不減反增的原因有三，包含Delta變種株病毒、疫情爆發後出現抗疫疲勞和疫苗接種率低。

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截至上周六（20日）為止，約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）統計全美超過77萬名新冠肺炎患者病歿，美國疾病管制與預防中心（CDC）數據亦指出美國2020年的死亡個案為38萬5343宗，2021年則已有38萬5670宗，顯示疫情威脅持續，且外界預估死亡人數未來數周將持續增加。

《華爾街日報》引述傳染病學專家點出，美國近期疫情出現反撲，主因在於疫苗接種率低於預期，加上民眾見疫情略緩出現抗疫疲勞，導致具高度傳染性的Delta變種病毒在未施打疫苗群體快速傳播

▲日本京都大學分析數據發現，2劑輝瑞疫苗有效性約在85%至90%以上，對Delta變異株也具有保護力。（圖／美聯社／達志影像）
▲Delta變異株在未施打疫苗者群體間快速傳播是造成美國2021年死亡個案大增的原因。（圖／美聯社／達志影像）


史丹佛大學（Stanford University）傳染病專家卡蘭（Abraar Karan）認為，當局未能有效宣傳疫苗的實質意義，也未能有效控制疫情；接種新冠疫苗的是預防重症，並非完全預防感染，無法明確宣導這點導致有民眾懷疑疫苗有效性，卡蘭亦指責當局未能有效利用檢測，杜絕超級傳播事件發生。

另外報導也提到，2021年1月時，曾1周就有2.6萬宗死亡個案，而2020年2月才出現第一例疫情死亡個案，反映冬季屬疫情嚴峻期，但去年初疫情爆發，當局或因檢測不足，實際死亡人數恐較現時統計更多。

根據CDC數據，目前美國的疫苗接種率將近60%，其中有69%人口最少接種1劑疫苗，其中65歲以上高齡族群接種率最高，約有86%完成疫苗接種，總死亡數也從去年的81%降至今年69%。反觀45歲以下族群因施打疫苗意願低落，今年死亡人數是去年兩倍，已達2萬餘人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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