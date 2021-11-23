新冠肺炎病歿數超過去年！美媒分析：3因素導致不減反增

我是廣告 請繼續往下閱讀
《華爾街日報》引述傳染病學專家點出，美國近期疫情出現反撲，主因在於疫苗接種率低於預期，加上民眾見疫情略緩出現抗疫疲勞，導致具高度傳染性的Delta變種病毒在未施打疫苗群體快速傳播。
史丹佛大學（Stanford University）傳染病專家卡蘭（Abraar Karan）認為，當局未能有效宣傳疫苗的實質意義，也未能有效控制疫情；接種新冠疫苗的是預防重症，並非完全預防感染，無法明確宣導這點導致有民眾懷疑疫苗有效性，卡蘭亦指責當局未能有效利用檢測，杜絕超級傳播事件發生。
另外報導也提到，2021年1月時，曾1周就有2.6萬宗死亡個案，而2020年2月才出現第一例疫情死亡個案，反映冬季屬疫情嚴峻期，但去年初疫情爆發，當局或因檢測不足，實際死亡人數恐較現時統計更多。
根據CDC數據，目前美國的疫苗接種率將近60%，其中有69%人口最少接種1劑疫苗，其中65歲以上高齡族群接種率最高，約有86%完成疫苗接種，總死亡數也從去年的81%降至今年69%。反觀45歲以下族群因施打疫苗意願低落，今年死亡人數是去年兩倍，已達2萬餘人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。