被爆劈腿玩弄感情　重機女神素顏懺悔：我三觀不正

被封為重機女神的網紅「小J」，遭踢爆利用異性取得人脈、好處，腳踏多條船劈腿多位重機圈內男性，讓好朋友全變成「表兄弟」關係，網友痛罵她是「綠茶婊」，小J原先堅持沒有犯錯，沒有逼迫任何人，經過一夜沉澱，她今（23）日凌晨發布道歉影片痛哭，懺悔是自己三觀不正，並7度鞠躬向受害人致歉。

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▲小J常騎重機發布美照，被封重機女神。（圖／翻攝小J IG）

▲重機女神小J在IG常發布性感照片。（圖／翻攝小J IG）

▲小J說謊時常拿媽媽當理由，結果網友攻擊媽媽教育不當。（圖／翻攝小J IG）

YouTuber「重讀」日前推出影片，指控小J和網紅「小偉」合拍影片期間，對外營造CP形象，銷售周邊產品，卻又主動向他獻殷勤，他自認是開放式關係，進而和小J展開交往，多次深夜約會確認關係。沒想到重讀介紹她和朋友「阿冠」認識後，小J態度轉趨冷淡，改跟阿冠拍片出雙入對，事後好兄弟坦承跟小J發生超友誼關係，讓他有種被利用的感覺，私下聯繫小偉，才發現對方也是工具人，且在發生車禍後遭到無情切割。





重讀發現被腳踏多條船，不滿小J和好友搞曖昧，決定拍片痛批小J玩弄男人感情，和她當面對質，詢問「妳不覺得很噁心嗎？」小J還不以為意，表示行為沒問題，「我覺得這是我的自由，我沒有逼任何誰」，僅透過IG限時動態發文表示「對不起，謝謝大家的關心。」





▲小J身材外貌不差，自豪有螞蟻腰，能做高難度動作。（圖／翻攝小J IG）

看著網友強烈反彈，小J凌晨終於在IG痛哭道歉，素顏亮相一臉憔悴，與昔日光鮮亮麗模樣差距極大，態度也180度大轉變，7度鞠躬道歉，表示身為公眾人物，做了不好示範，傷害了很多人，之後會好好反省，希望粉絲再給一次機會。她劈腿多人期間，數次以媽媽說法為由，害母親被網友攻擊教導無方，小J落淚說「對不起媽媽，從頭到尾都是我單方面說詞，讓大家對媽媽造成誤會」，哭求網友別再攻擊家人。



