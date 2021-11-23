蔡英文：台灣未來挑戰大、要讓政策因應各種變局

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蔡英文表示，當下所做的都會影響下個世代甚至下下世代，台灣未來挑戰仍大，要讓政策能夠因應各種變局，除了要傾聽民意，也要產官學研各界參與，找出切實做法。再次感謝台灣智庫在20周年之際，持續展望下個10年。
游錫堃說，台灣智庫是第一個台派綜合型智庫，落實國家正常化為核心價值，20年來在促進國家認同、民主鞏固、政經發展、培育人才方面都貢獻非常大。
游錫堃表示，從政治、經濟、文化、社福、司法、教育到轉型正義等各方面，台灣智庫都留下足跡；許多重要時刻，台灣智庫透過民意調查、學術研究、政策論壇研討會等，即時提出主張、付諸行動，甚至走上街頭。他說，台灣智庫勇於批評公共政策、積極提出可行發展方向與藍圖，已經不少都有所落實，自己表達崇高敬意。
林佳龍表示，20年歲月不算短，台灣智庫的行動都跟台灣土地上的人民僅僅融合在一起，回顧這20年，智庫以台灣的智庫、改革的智庫、政策的智庫自我期許，作為人才、政策平台，台灣智庫聚集人才、創出政策，伴隨台灣民主成長與深化。
林佳龍說，台灣經歷3次政黨輪替，已經確認台灣是屬於台灣人的台灣，更共同將台灣推向世界，讓台灣成為世界的台灣，但仍不會停下來。面對有無窮未來的台灣，時間有限的個人都必須一棒接一棒，共同努力，讓台灣不僅是世界的台灣，還要讓台灣成為「世界好」。