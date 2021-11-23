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蔡英文：台灣未來挑戰大、要讓政策因應各種變局

▲總統蔡英文表示，當下所做的都會影響下個世代甚至下下世代，台灣未來挑戰仍大，要讓政策能夠因應各種變局。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.11.23）
▲總統蔡英文表示，當下所做的都會影響下個世代甚至下下世代，台灣未來挑戰仍大，要讓政策能夠因應各種變局。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.11.23）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-23 10:36:50

台灣智庫自2001年創立至今已20年，今（23）日於台北舉辦「台灣智庫20週年論壇–2032國家新願景、跨世代對話」活動，總統蔡英文、立法院長游錫堃、台灣智庫董事長吳榮義、台灣智庫共同創辦人林佳龍等人皆出席。總統蔡英文致詞時表示，台灣未來挑戰仍大，要讓政策能夠因應各種變局，除了要傾聽民意，也要產官學研各界參與，找出切實做法，不論政局怎樣變化，不變的是台灣智庫一直扮演重要平台。

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台灣智庫舉辦「台灣智庫20週年論壇–2032國家新願景、跨世代對話」活動，蔡英文於開幕式致詞說，20年打拼是不容易的堅持，當年台灣智庫伴隨台灣首次政黨輪替而生，直到今天台灣歷經3次政黨輪替，大家看到，不論政局怎樣變化，不變的是台灣智庫一直扮演重要平台。 

蔡英文表示，當下所做的都會影響下個世代甚至下下世代，台灣未來挑戰仍大，要讓政策能夠因應各種變局，除了要傾聽民意，也要產官學研各界參與，找出切實做法。再次感謝台灣智庫在20周年之際，持續展望下個10年。

游錫堃說，台灣智庫是第一個台派綜合型智庫，落實國家正常化為核心價值，20年來在促進國家認同、民主鞏固、政經發展、培育人才方面都貢獻非常大。 

游錫堃表示，從政治、經濟、文化、社福、司法、教育到轉型正義等各方面，台灣智庫都留下足跡；許多重要時刻，台灣智庫透過民意調查、學術研究、政策論壇研討會等，即時提出主張、付諸行動，甚至走上街頭。他說，台灣智庫勇於批評公共政策、積極提出可行發展方向與藍圖，已經不少都有所落實，自己表達崇高敬意。

林佳龍表示，20年歲月不算短，台灣智庫的行動都跟台灣土地上的人民僅僅融合在一起，回顧這20年，智庫以台灣的智庫、改革的智庫、政策的智庫自我期許，作為人才、政策平台，台灣智庫聚集人才、創出政策，伴隨台灣民主成長與深化。 

林佳龍說，台灣經歷3次政黨輪替，已經確認台灣是屬於台灣人的台灣，更共同將台灣推向世界，讓台灣成為世界的台灣，但仍不會停下來。面對有無窮未來的台灣，時間有限的個人都必須一棒接一棒，共同努力，讓台灣不僅是世界的台灣，還要讓台灣成為「世界好」。

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