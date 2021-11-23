彩券行鈔票「被寫3600」！他驚：店員給暗示 真實用途曝
許多人都會到彩券行買張刮刮樂或彩券，藉此試試手氣，希望能中得一筆意外之財。不過，就有一名網友近日至彩券行購買刮刮樂時，找錢時店員所給的百元鈔票上，竟寫著「3600」這串數字，讓不解詢問「難道女店員有什麼暗示！」照片曝光後，也引來內行揭開真正用途。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 11:03:34
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己到早市買菜時，剛好經過一間彩券行，順路買了一張刮刮樂來試試手氣，但他指出「女店員找我八佰時發現這張一佰寫三千六佰？」
緊接著他曬出照片，只見畫面中，百元鈔票上被人用鉛筆寫著「3600」，讓他不禁震驚詢問「難道女店員有什麼暗示！還是之前的客人寫着數字三星彩…四星彩的正組彩嘛？」
貼文曝光後，瞬間引來不少人歪樓留言，「是要你一次買3600張刮刮樂啦！」、「叫你低消3600」、「意思是你還會花3600」、「叫你刮36號啦」。
不過，留言中就有內行揭開真相，直言「會計算錢時，有時候一疊百元鈔票會寫個金額，方便計算，只是算完後就不會擦掉，造成這種情況」、「晚上點錢的時候會寫那疊多少，方便最後計算店裡的總金額，你不用想太多」、「想太多了，很多人喜歡用鈔票當計算紙或是便條紙」。（編輯：陳雅雲）