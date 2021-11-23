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角逐2022台北市長？林佳龍：民進黨會推出最好人選

▲林佳龍表示，個人事小，重要的是民進黨主席一定會為台灣推舉最好的直轄市長人選，自己也會全力支持。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.23）
▲林佳龍表示，個人事小，重要的是民進黨主席一定會為台灣推舉最好的直轄市長人選，自己也會全力支持。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.23）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-23 11:00:40｜2021-11-23 11:00:59

前交通部長林佳龍被視為代表民進黨出戰2022台北市長選舉的強棒，其今（23）日現身「台灣智庫20週年論壇–2032國家新願景、跨世代對話」活動受訪表示，目前自己持續投入「光合之行」，到各地請益，也擔任台中市第二選區立委補選候選人林靜儀的競選總部主委；2022選舉民進黨已經有徵召與提名變法，「我個人事小，重要的是黨主席一定會為台灣推舉最好人選，我也會全力支持」。

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被問到是否有計畫投入2022台北市長選舉，林佳龍表示，他現在投入「光合之行」，到各地向各界傾聽、請益，同時也擔任林靜儀參選人的主任委員，就是按照既有的規劃。

林佳龍也說，也利用卸任公職這段時間，針對台灣智庫的20周年、大肚山產創基金會的發展投入更多心力，有關2022選舉的事情，民進黨已經有了徵召跟提名辦法，「我個人事小，重要的是黨主席一定會為台灣來推舉出最好人選，我也會全力支持」。

有媒體追問如果民進黨有需要會投入選戰？林佳龍表示，未來還有時間，民進黨一定會依照機制，徵詢各界，推出最理想人選，自己也會全力支持黨所提名的人；另外林也說，希望林靜儀可以順利補選成功，自己並沒有思考規畫個人的下一步。

至於是否會出席民進黨公職所舉辦的公投說明會？林佳龍說，公投跟補選在台中市一併舉行，有規劃公投配合林靜儀的活動舉行，現在小型座談，後續也有大型造勢活動，自己擔任主委都是公投補選二合一，活動一起規畫、舉辦。

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