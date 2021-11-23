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坑殺房客！害房客常做惡夢　張淑晶再判5年6月

▲知名「惡房東」張淑晶日前被拘提到案發監執行，23日又因誣告房客再判5年6月。（圖／翻攝畫面）
▲知名「惡房東」張淑晶日前被拘提到案發監執行，23日又因誣告房客再判5年6月。（圖／翻攝畫面）

記者潘千詩／台北報導

2021-11-23 11:29:20

全台知名「惡房東」、52歲的張淑晶因觸犯偽造文書罪，遭判8月定讞，上月被拘提到案發監執行，而她另涉誣告房客案尚未確定，新北地院前年將她判處5年6月，高等法院今（23）日將上訴駁回。還可上訴。

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張淑晶與合夥人黃鐸承租新北市一棟3層樓透天厝，竟隱瞞房東敲壞牆壁，隔成出租套房。房東找法院人員回收點交，張女找人頭房客偽造租約，欺騙法院人員還有房客租住，被依使公務員登載不實罪判處8月定讞，目前服刑中。張女另涉誣告、詐欺78名房客，被判刑9年8月，其中1年2月可易科罰金，另8年6月已上訴至最高法院。

今天高院宣判的案件，同樣是從租賃糾紛衍生，檢方第二波起訴。

調查發現，張淑晶簽約時都拿自己打字列印載有「連帶保證人」欄位的租賃契約，對承租人佯稱「拿父母姓名或可以找到你的人」、「如果租金不付，跑掉了，可以找到你的人」或「聯絡人」，以致承租人在親友不在場的情況下，簽下親友姓名、電話作為聯絡人。一旦與房客起糾紛，張淑晶即控告承租人偽造文書、親友是詐欺共犯，導致不少大學生、單親媽媽組成自救會控訴遭張淑晶坑殺。

一審痛批張女明知房客多為經濟弱勢或青年學子，法律知識薄弱，卻利用話術誘騙，依14個誣告罪判處5年6月，張淑晶不服判決，提起上訴。

高院上月開言詞辯論庭時，有提訊甫入獄的張淑晶到庭，審判長陳筱珮當庭告知她被控的犯行，包括租屋廣告佯稱全新裝潢，事實上房屋品質和廣告不符，不讓房客看清楚屋況及不公平的租約內容、房客如果不接她電話要罰錢、冰箱1年租金5千元、垃圾清理費每月1千元、電視機、吹風機月租各500元等規定。

張淑晶聽到罪狀猛搖頭，堅稱是「房客串連起來陷害我」，她只是單純投資套房；不過到場關心的3名被害人中，有一名陳小姐控訴張女害她罹患憂鬱症「經常夢到張淑晶，導致晚上睡不著」，請求法官重判。

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