台大醫院研發新冠「鼻噴式」疫苗　有望對抗突破性感染

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黃立民表示，台大醫院開發次世代疫苗，是屬於鼻噴式的蛋白疫苗，相較傳統肌肉注射疫苗，理論上能形成IgA抗體常駐在上呼吸道，在第一時間抵禦病毒入侵，也能減少上呼吸道病毒量，有望對抗突破性感染。
此外黃立民指出，鼻噴式疫苗安全性高，抗體也不輸傳統疫苗，且理論上全身性免疫反應較低，若有也是局部短暫的發炎反應，除非有對疫苗蛋白過敏者，不然有呼吸道過敏者也都能使用，可以提升民眾施打意願，商業價值相當高，若有新變異株也能及時調整應付。
黃立民進一步說明，現行若要檢測中和抗體，都需到P3實驗室使用病毒株檢測，且市面上的ELISA套組大多只能偵測結合性抗體或針對原始武漢株的中和抗體，面對近期流行的英國株、印度株容易失真，而本次台大開發的套組已經可以針對現在流行的Delta變異株檢測，未來可以抽血後在一般實驗室檢測，有跟上國際腳步。
不過黃立民也說，目前鼻噴式疫苗實驗階段數據雖好，看起來也有潛力，但仍待經過後期人體試驗與量產等過程。
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