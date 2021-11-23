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台大醫院研發新冠「鼻噴式」疫苗　有望對抗突破性感染

▲台大兒童醫院院長黃立民分析，鼻噴疫苗抗體不輸傳統肌肉注射疫苗，還能製造IgA抗體常駐在上呼吸道，有望減少突破性感染。（圖／截自台大醫院線上記者會）
▲台大兒童醫院院長黃立民分析，鼻噴疫苗抗體不輸傳統肌肉注射疫苗，還能製造IgA抗體常駐在上呼吸道，有望減少突破性感染。（圖／截自台大醫院線上記者會）

記者許若茵／台北報導

2021-11-23 11:30:58

新冠肺炎至今已感染逾2億5000萬人，更奪走超過500條人命，現全世界接種超過70億劑疫苗，疫苗成為防疫與經濟復甦的關鍵。台大醫院今（23）日公布研發出新型鼻噴疫苗，抗體不輸傳統肌肉注射疫苗，還能製造IgA抗體常駐在上呼吸道，有望減少突破性感染，並降低全身性免疫反應，可以提高民眾接種意願。

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台大兒童醫院院長黃立民分析，現有RNA疫苗雖最具優勢，但要留意過敏與心肌炎等嚴重不良反應；腺病毒載體疫苗則面臨了血栓與保護力兩大挑戰；而蛋白疫苗通常安全，保護力高低都有可能，困難則是量產，各國目前都在努力研發次世代疫苗，包含更強效、噴鼻（黏膜）、針對新變種的疫苗。

黃立民表示，台大醫院開發次世代疫苗，是屬於鼻噴式的蛋白疫苗，相較傳統肌肉注射疫苗，理論上能形成IgA抗體常駐在上呼吸道，在第一時間抵禦病毒入侵，也能減少上呼吸道病毒量，有望對抗突破性感染。

此外黃立民指出，鼻噴式疫苗安全性高，抗體也不輸傳統疫苗，且理論上全身性免疫反應較低，若有也是局部短暫的發炎反應，除非有對疫苗蛋白過敏者，不然有呼吸道過敏者也都能使用，可以提升民眾施打意願，商業價值相當高，若有新變異株也能及時調整應付。

黃立民進一步說明，現行若要檢測中和抗體，都需到P3實驗室使用病毒株檢測，且市面上的ELISA套組大多只能偵測結合性抗體或針對原始武漢株的中和抗體，面對近期流行的英國株、印度株容易失真，而本次台大開發的套組已經可以針對現在流行的Delta變異株檢測，未來可以抽血後在一般實驗室檢測，有跟上國際腳步。

不過黃立民也說，目前鼻噴式疫苗實驗階段數據雖好，看起來也有潛力，但仍待經過後期人體試驗與量產等過程。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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