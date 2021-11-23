「走鐘獎女神」奎丁自爆紅毯假摔　館長受騙飆國罵

走鐘獎13日圓滿落幕，網紅奎丁不僅獲得「生命貢獻獎」，走紅毯時的驚天一摔，更讓她成為媒體焦點，誰知她昨（22）日竟曝光策劃影片，聲稱當天跌倒攏是假，是先前的精心安排，故意博取外界關注，讓本來心疼她受傷的館長，看了影片忍不住飆出國罵！





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▲奎丁出席走鐘獎，一襲藍色緞面魚尾裙優雅美麗。（圖／翻攝奎丁FB）

▲網紅奎丁因裙襬太長，在走鐘獎紅毯摔倒。（圖／翻攝上班不要看NSFW頻道）

奎丁當天挽起一頭長髮，身穿深藍色緞面魚尾禮服現身，走紅毯時假裝裙襬太長，不小心摔倒趴在地上，工作人員趕緊上前攙扶，沒有意外露點、走光，主持人及現場粉絲都很關心其傷勢，她事後還出示手肘擦傷、紅腫的照片，向粉絲表明無大礙，笑稱這次是真的貢獻生命！





結果她昨上傳新片「走鐘獎跌倒！摔得真好？！」透露紅毯上是假摔，為了帶給大家歡樂，事前就邀請教練指導「練習跌倒」，並穿上禮服模擬怎麼摔才會好看、不會走光，她數度趴地翻滾，讓一旁同事笑說：「教練好像不是這麼教的。」典禮前一天更到現場場勘，觀察紅毯距離，迫不急待大展身手。





▲館長得知被奎丁假摔騙倒，忍不受對著鏡頭飆出國罵。（圖／翻攝奎丁YouTube）

當天，她對著鏡頭說，「很多人一脫成名，而我將會一跌成名」，然後優雅跌坐地上，搶走眾人目光，她事後說被小玉換臉事件困擾，才會心神不寧，惹得粉絲很心疼，當時有人質疑假摔，向來大喇喇的網紅館長，還發聲幫奎丁講話，心疼她受傷。結果昨晚影片一出，工作人員特別拿給館長看，得知被欺騙，館長當場飆出國罵，笑翻一票粉絲。



