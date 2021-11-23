盤點大S精采戀情！倒追大7歲韓星 卻遭「不肯認愛」收場
藝人大S（徐熙媛）、大陸富商汪小菲昨（22）日透過律師發出聲明，證實10年婚姻玩完，豐富的情史再次掀起關注，大S除了黑人陳建州之外，也曾與藍正龍和仔仔（周渝民）因戲生情，不過最令大S愛得無法自拔的，就是大她7歲的韓星具俊曄，她先是化身迷妹強烈追求，到手後再花時間、金錢經營跨國戀，怎料具俊曄卻在媒體前否認，讓大S心痛不已，事後在節目上談及此事時，還因此落淚。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-23 11:54:51
具俊曄曾是韓國10大舞王排名第一，他和另一名歌手姜元來一起組成酷龍組合出道，而大S當時對酷龍非常有興趣，除了透過關係替具俊曄安排上節目之外，還親自接機、帶他到台灣遊玩，幾乎已是迷妹等級。而在大S強烈猛攻後，2人終於修成正果，不過這段跨國戀維繫不易，具俊曄沒有想要認愛，在媒體面前否認戀情之外，原先要錄製大S主持的節目也臨時喊卡，讓大S相當難過。具俊曄後來在韓國節目中，才認了曾和大S交往過1年左右，但礙於公司規定，戀情才無疾而終。
事實上，大S的姊弟戀也很精采，她先是在飾演偶像劇《流星花園》時，被當時客串配角的藍正龍煞到，並卸下明星光環，喊話要倒追才剛出道的藍正龍，後來2人又合作偶像劇《求婚事務所》，濃烈愛意羨煞眾人，不過由於藍正龍當時還不想結婚，所以2人交往4年就以分手收場。再來同樣是姊弟配的「大仔戀」，大S與仔仔從拍攝《流星花園》時就互認乾姊弟，雖然沒有在劇中相戀，不過戲外卻意外修成正果，有次仔仔出車禍，大S還第一個到場，怎料最後仍因個性不合，對婚姻沒有共識而結束短暫的2年情。
大S認愛大方，愛得坦率之餘也拿得起放得下，如果對方不是可以一起迎接下個人生階段的對象，不如選擇放手留給對的人，大S後來與汪小菲認識僅49天就決定攜手共度餘生，或許當時對她而言，在經過多段戀情、不斷自我了解後，一眼就能認定汪小菲，如今10年的婚姻仍無法走到最後，令外界不勝唏噓。不過大S依舊祝福汪小菲，彼此也以家人身分相互照顧、共同扶養孩子，或許這是大S在這個階段當中，正要開始學習的新課題。