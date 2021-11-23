打COVID追加劑　法國防疫顧問：應擴及所有成人

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根據今天發布的公告，免疫學家費雪（Alain Fischer）領導的疫苗戰略指導委員會（Vaccine Strategy Orientation Council，COSV）建議開放所有人施打追加劑，「以恢復疫苗效力水準，讓我們能控制疫情。」
法國政府COVID-19首席防疫醫療顧問、傳染病專家戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）領導的科學委員會今天也在另一項公告中，支持費雪的建議。
與此同時，荷蘭和比利時等歐洲國家民眾因不滿防疫管制上街示威，與警方爆發衝突；加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）則連續發生反COVID-19防疫措施的暴動與劫掠事件，各國政府正極力平息民怨。
法國與其他歐洲國家一樣，正苦苦對抗新一波疫情。總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週表示，倘若政府最終批准向所有接種過疫苗的成年人施打追加劑，「別感到意外」，「邏輯上來說，那是下一步」。
馬克宏本月稍早宣布，自12月中旬起，65歲以上民眾若想繼續持健康通行證進入酒吧、餐廳、電影院和其他公共場所，就必須施打第3劑疫苗。
法國祭出健康通行證措施，是為了避免新一波疫情爆發，然而卻未能將單日新增病例數控制住。法國昨天通報新增近2萬例確診，一個月翻了近4倍。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1101123