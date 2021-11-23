2400億「海空戰力提升計畫採購特別條例」 立院三讀通過
立法院院會今（23）日審查《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案，儘管在野的國民黨、台灣民眾黨、時代力量雖表達支持國防預算的立場，但也擔心這一項高達2400億元的特別預算通過後，不僅未來不用受立法院與政府採購法監督，還隱含財政紀律、債留子孫的問題。不過，在民進黨團立委人數優勢下仍三讀通過。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-23 12:32:01｜2021-11-23 12:33:07
為強化國軍制空、制海戰力，政府將編列2400億元特別預算，規劃在2022至2026年期程內，籌獲發展成熟及可快速量產之國造自製各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統。根據國防部送抵立法院的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」報告，披露64%預算將用於國造反艦武器，共計797億元用於生產雄風二型與雄風三型反艦飛彈。
該條例明定8項採購項目，包含岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統。
台灣民眾黨立委張其祿表示，《海空戰力提升計畫採購特別條例》預算上限高達2400億元，已經是蔡政府5年來第4次編列特別預算，已讓政府舉債達到2兆元，超過歷任政府的紀錄。民眾黨立委賴香伶也質疑特別條例限制性招標，會不會發包時再限制性招標，這些疑慮沒說清楚，不只是花費2400億元特別預算，更會產生3600億全壽期維修費用，未來5年審計單位應該未雨綢繆。
國民黨立委陳以信、江啟臣、翁重鈞都質疑，特別條例僅憑裡面一句「得採限制型招標」，就要把2400億元的預算全數交給中科院，卻排除政府採購法第19條與22條的相關限制，未來中科院對於預算的轉包，不用受到立法院監督，恐成為「鐽震案2.0」。
民進黨立委趙天麟表示，面對全世界關注中國威脅時，台灣應該不分朝野通過這項預算，向全世界宣示台灣有能力自製具備防衛能力的船艦與飛彈系統，給企圖武力犯台的中共迎頭痛擊。