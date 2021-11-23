張惠妹攻蛋時間曝光！挑戰「阿妹條款」 經紀人說話了
天后張惠妹（阿妹）日前在IG開直播提到明年要舉辦演唱會的喜訊，讓粉絲期待不已，如今有消息傳出阿妹的團隊已經定下明年3月底、4月初台北小巨蛋的檔期，對此，阿妹的經紀人陳鎮川也做出回應。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-23 12:26:47｜2021-11-23 12:43:52
阿妹2015年在台北小巨蛋開唱時，唱到歌曲《三天三夜》，全場歌迷跟著音樂一起又唱又跳，震動加巨大聲量因此遭附近住戶投訴，小巨蛋也特別增訂了「阿妹條款」，只要防震超標立即斷電。而據《鏡週刊》報導，已經有6年沒在小巨蛋開唱的阿妹，已經訂下明年3月底、4月初的小巨蛋檔期。
針對此事，阿妹的經紀人陳鎮川回應：「阿妹的演唱會的確籌備到了一個階段了，回到台北開唱的機率也很高。」至於傳出的小巨蛋檔期部分，陳鎮川表示場次訊息有誤。另外，陳鎮川也透露，由於阿妹的演唱會製作與海外團隊有合作，但疫情的關係，海外工作人員的行程還在溝通階段，其他相關事項也在確認中，「我們會在一切都就緒後第一時間跟公布，請大家等等我們。」
阿妹最近的一次大型演唱會，是去年12月31日在台東舉辦的跨年演唱會，現場超過7萬人入場。阿妹在日前的直播中大方開放網友點歌，一連演唱了《一夜情》、《Big City》、《壞的好人》、《連名帶姓》，以及五月天的歌《擁抱》等曲，一解歌癮。