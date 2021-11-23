白宮內鬥正火熱？拜登表態拚連任、賀錦麗總統夢僅85分鐘

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不過根據外媒報導，拜登似乎有意打消黨內人士對共和黨重新執政的擔憂，穩固民主黨內低迷的軍心，白宮發言人莎琪22日被問及拜登是否考慮連任時，鬆口向媒體承認「是的，拜登會競選連任，他有意參選」，雖無針對拜登的競選連任計畫進行詳細說明，但消息曝光後卻也稍微點亮2024總統大選選情。
華府民主黨人內鬥消息頻傳，此番說法除了打消民主黨內擔心拜登年事已高，2024年將以82歲高齡競選，未必有意願連任的疑慮，保證競選之舉也凍結了其他黨內有意角逐總統寶座人選的活動空間，更能檢視賀錦麗是否真蠢蠢欲動「有二心」。
根據《CNN》長文報導，賀錦麗在白宮被邊緣化，充滿著擔任副總統卻施展不開手腳的焦慮，她不甘成為影子閣員，著眼於更上一層樓。11月19日拜登為了例行性的身體檢查，進行大腸鏡麻醉期間，依據憲法將總統權力暫時移交給副總統賀錦麗，於是這位「美國代理總統」僅掌權了1小時25分，卻是美國史上首位掌握總統大權的女性，而她想要的或許不只是這短短的85分鐘。
然而民主黨人對她信心不足，白宮西廂辦公室幕僚爆料時提到，賀錦麗在白宮處境艱難，拜登團隊與賀幕僚處不來，犯了錯又容易被放大檢視，顯然有志難伸。《Politico》指出，賀錦麗的存在無法打消黨內人的野心，先是前民主黨參議員陶德（Chris Dodd）砲轟賀不夠格參選、後有曾參加過民主黨內總統初選、上電視批評拜登政府的移民政策的卡斯楚（Julián Castro）和密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer），這些對角逐2024躍躍欲試的名單，對賀錦麗上位來說都是一大挑戰。