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白宮內鬥正火熱？拜登表態拚連任、賀錦麗總統夢僅85分鐘

▲美國總統拜登與副總統賀錦麗就任以來，民調持續下跌，日前白宮發言人莎琪 （Jen Psaki）則出面表示拜登有意參加2024年大選，試圖穩固民主黨軍心。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登與副總統賀錦麗就任以來，民調持續下跌，日前白宮發言人莎琪 （Jen Psaki）則出面表示拜登有意參加2024年大選，試圖穩固民主黨軍心。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-23 12:42:08｜2021-11-23 12:42:40

美國總統拜登最近幾個月的民調不斷下滑，親民主黨媒體《CNN》日前更刊登一篇副總統賀錦麗在白宮內遭排擠、抱怨連連的文章，揭開白宮鬥爭內幕，讓外界不免好奇拜登的總統寶座都還沒坐熱，下一個上位的人又會是誰。而日前白宮發言人莎琪 （Jen Psaki）則出面表示，拜登有意參加2024年大選、計畫爭取連任。

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當高齡79歲的拜登任命賀錦麗為副手，外界多揣測這代表賀錦麗成功拿到金色門票，角逐下任總統有譜，然而最近拜登政府民調結果下跌，部分民主黨人又傳出對拜登有意培養的賀錦麗沒有信心，2024年總統大選民主黨佈局顯得有些撲朔迷離。

不過根據外媒報導，拜登似乎有意打消黨內人士對共和黨重新執政的擔憂，穩固民主黨內低迷的軍心，白宮發言人莎琪22日被問及拜登是否考慮連任時，鬆口向媒體承認「是的，拜登會競選連任，他有意參選」，雖無針對拜登的競選連任計畫進行詳細說明，但消息曝光後卻也稍微點亮2024總統大選選情。

▲白宮發言人莎琪表示，拜登將在與習近平的視訊會晤時，呼籲中國遵守規則，以符合美國及國際社會的期望。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮發言人莎琪證實拜登有意角逐2024總統大選，除了擔心共和黨的川普「強勢回歸」外，還得一個個弭平黨內隱含野心的競爭對手。（圖／美聯社／達志影像）


華府民主黨人內鬥消息頻傳，此番說法除了打消民主黨內擔心拜登年事已高，2024年將以82歲高齡競選，未必有意願連任的疑慮，保證競選之舉也凍結了其他黨內有意角逐總統寶座人選的活動空間，更能檢視賀錦麗是否真蠢蠢欲動「有二心」。

根據《CNN》長文報導，賀錦麗在白宮被邊緣化，充滿著擔任副總統卻施展不開手腳的焦慮，她不甘成為影子閣員，著眼於更上一層樓。11月19日拜登為了例行性的身體檢查，進行大腸鏡麻醉期間，依據憲法將總統權力暫時移交給副總統賀錦麗，於是這位「美國代理總統」僅掌權了1小時25分，卻是美國史上首位掌握總統大權的女性，而她想要的或許不只是這短短的85分鐘。

▲美國副總統賀錦麗表示，全球應該攜手合作，縮小貧富差距、健康、性別包容等議題上不平等的鴻溝。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國2021年年底的地方選舉民主黨大敗，加劇黨內人士對副總統賀錦麗的質疑聲浪。（圖／美聯社／達志影像）


然而民主黨人對她信心不足，白宮西廂辦公室幕僚爆料時提到，賀錦麗在白宮處境艱難，拜登團隊與賀幕僚處不來，犯了錯又容易被放大檢視，顯然有志難伸。《Politico》指出，賀錦麗的存在無法打消黨內人的野心，先是前民主黨參議員陶德（Chris Dodd）砲轟賀不夠格參選、後有曾參加過民主黨內總統初選、上電視批評拜登政府的移民政策的卡斯楚（Julián Castro）和密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer），這些對角逐2024躍躍欲試的名單，對賀錦麗上位來說都是一大挑戰。

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