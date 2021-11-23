肩膀疼痛常見３原因！簡單自我檢測，長期疼痛盡早就醫。

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肩膀疼痛常見３原因，簡單方式自我檢測！
侯鐘堡醫師指出，肩膀疼痛的原因當中，以肩夾擠症候群最為常見，主要成的成因就是因為長期姿勢不良、圓肩駝背所致。檢查自己是否為肩夾擠症候群，方法很簡單，可將手於兩邊側舉60-120度，若會疼痛，可能性便高。經檢查後，日常可透過「划船姿勢」的方式，適度訓練肩膀周邊肌群及肩胛骨肌群改善，但不宜過量。
五十肩在肩膀疼痛中也是赫赫有名，正如其名，好發於50歲前後，即48歲至52歲之間為最大宗，發生原因包括了太久沒活動、動太多、以及嚴重外傷或拉傷，也可能沒有任何原因就發生，因此患者也常會覺得莫名，「我明明什麼事也沒做，肩膀就沾黏了」。若用簡單的檢查方式初步評估，可將雙手舉起投降的姿勢，若無法舉起，那麼五十肩的可能性就很高。經檢查後，建議可做「垂手鐘擺」的動作、以及「手指爬牆運動」等做改善，但一樣應適量、不宜過多，建議每天二至三次，每次10分鐘。
至於肩旋轉肌破裂，是中年者族群常見磨損，顧名思義就是旋轉肌的筋裂開了，隨年紀增長，筋也可能出現斷裂、甚至彈開萎縮等情況，患者除了肩膀疼痛外，也常會感覺到手臂無力、側睡時肩膀疼痛等問題。若懷疑自己可能是此問題，可將手側舉90度，並請另一人以兩隻手指一般的外力下壓，看手臂是否會呈現無力、下墜的情況，若有，可能性便高。經檢查後，可透過輕度重量訓練加強肩膀周邊肌群、矯正圓肩駝背改善，包括了肩三角肌、肩旋轉肌群等，例如坐姿並將適度重量的啞鈴或水壺向上推舉。
肩膀疼痛原因繁多，長期疼痛盡早就醫！
除了上述３種常見的情況，肩膀疼痛也可能為其他問題，包含了肩膀鈣化性肌腱炎、肩峰鎖骨韌帶拉傷、二頭肌拉傷、肩關節拉傷、肩關節唇受損等，另外也有許多情況可能為「轉移痛」，也就是真正的問題是在其他地方，疼痛轉移至了肩膀，例如胸廓出口症、頸椎神經根壓迫，甚至是從內臟器官問題疼痛轉移至肩膀等。
因此若長期肩膀疼痛的問題，即便可透過日常簡單的方式進行初步檢查，也還是建議盡早尋求醫師協助為佳，透過徒手檢查、X光超音波、磁核共振、關節鏡手術等方式，找出確切的原因所在，並可透過震波治療、徒手治療、注射治療等方式進行改善，更有助於早日恢復健康。