類風濕性關節炎走路卡卡才就醫？一分鐘微笑量表不再卡關

我是廣告 請繼續往下閱讀
破壞力最強的關節炎 防疫、天冷成控病難題
財團法人風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟蔡長祐執行長表示，類風濕性關節炎屬於全身性自體免疫疾病，是破壞力最強的關節炎之一，台灣約有10至20萬名病友，常見發生於中年女性。因為免疫系統失調，把自己的關節當成攻擊目標，造成關節發炎腫痛，如長期治療未達標，關節恐持續破壞甚至變形，誘發疾病原因包括感染、壓力、溫度等。值得注意的是，疫情期間，約有三成類風濕性關節炎病友未規律回診，造成病況失去控制，全身發炎。門診就有一名病友關節劇烈腫痛，走路彷彿機器戰警，手肘與膝蓋彎曲趨近90度，移動只能拖步走，這才趕緊就醫。
診間溝通上演猜猜猜？一分鐘微笑量表助醫病溝通
財團法人風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟蔡世滋董事長表示，每一種病症都有依循的治療目標，就像糖尿病應控制糖化血色素在7％以下，類風濕性關節炎也有治療目標，臨床上常用「DAS-28」分數來評估疾病活動度，區別為疾病緩解、低疾病活動度、中疾病活動度與高疾病活動度等四種等級。
其中以「疾病緩解」為類風濕性關節炎病友應追求的終極目標，使關節不腫痛、體內發炎指數正常，以延緩關節破壞。研究也發現，疾病緩解者在COVID-19感染後住院與死亡、併發心血管疾病事件與骨鬆性骨折等共病風險，可以比高疾病活動度病友減少1.94至2.48倍。然而，臨床觀察，卻有超過9成病友不知道個人治療目標，主要原因便是專業的評估方式過於複雜、且需套用特殊公式，在缺乏友善且有效的評估工具情況下，診間醫病問答常上演猜猜猜。
財團法人風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟結合醫學專業量表與國人生活形態，在官方臉書粉絲團(https://is.gd/D6OgrB)與Dropbox雲端（shorturl.at/cgA06）推出在地且評估方便的「一分鐘微笑量表」。病友只要快速圈選幾個項目，包括身體狀況分數、疼痛分數，以及評估是否困難或無法完成5大生活行為，如自行穿衣服、自行起床、舉杯喝水、自行清洗或擦乾身體與在戶外平地上行走，即可找出對應疾病控制的四種表情符號。這些表情符號包括：代表最佳目標緩解的「開心」臉、次之目標的低疾病活動度「可以」臉、或疾病不穩定的中疾病活動度「辛苦」臉，甚至是病況最差的高疾病活動度「難過」臉。
類風濕性關節炎治療多元 務必配合醫囑積極治療
竹山秀傳醫院免疫風濕科蕭育芬醫師表示，努力追求治療達標過程，配合醫囑、監測疾病與規律治療等同重要，目前類風濕性關節炎的治療武器多元，除了非類固醇消炎藥、類固醇及疾病調解抗風濕病藥物與生物製劑外，近年健保給付新一代的口服標靶小分子藥物，提升治療便利性之餘，幫助害怕打針、擔心經常進出醫院而增加染疫風險、工作或課業忙碌、希望快速緩解不適症狀的病友穩定疾病，達到緩解目標，提供給病友一個治療的新選擇。
秋冬是類風濕性關節炎好發季節，一般預測今年冬天會特別冷，加上新冠肺炎疫情伺機而動，病友更應重視治療達標，雖然類風濕性關節炎無法根治，建議善用「一分鐘微笑量表」，透過良好的醫病溝通、配合醫囑、監控疾病活動度與積極治療，在努力取得微笑標章過程，穩定控制類風濕性關節炎，達到疾病緩解，以維持生活品質，畫出屬於自己人生的微笑曲線。