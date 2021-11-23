冬季癢別亂沖水！他痛到開不了口。醫教４招助改善，常見ＮＧ別再犯！

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冬季癢常為缺脂性皮膚炎，風險族群多留意！
羅陽醫師指出，雖然皮膚癢的問題很多，不過在冬季最常出現、民眾所稱的冬季癢，大多是「缺脂性皮膚炎」，其主要皮膚油脂有關，溫度、氣候都是影響因素之一，例如夏季比較會流汗、分泌油脂，就比較不常出現乾癢情況，反之冬季就較為常見，常好發於血液循環較差、經常摩擦、暴露於外的身體部位，例如手肘、關節、小腿脛骨、腿部等四支外側。而油脂分泌較少的族群、皮膚相關疾病者，往往乾癢情況也會較為常見或更為嚴重，例如油脂本就分泌較少的年長者；因洗腎所致或天生皮膚乾燥者；有乾癬、慢性濕疹、過敏、異位性皮膚炎等皮膚疾病者。
冬季癢沖熱水、肥皂有用？醫：恐怕越洗越糟！
遇到冬季癢，許多民眾會用熱水沖燙、肥皂清洗、加強水洗、去角質等，羅陽醫師表示，這些其實都是錯誤的方法。先不論這些方法通常並無法改善其他皮膚疾病，若是缺脂性皮膚炎反而會更加嚴重。熱水沖燙不僅更容易沖洗掉油脂，也可能形成燙傷或發炎，有助短暫麻痺搔癢的困擾，但實則不利。而缺脂性皮膚炎並非清潔不佳所致，肥皂沖洗、加強清洗也只會使得原本所剩不多的油脂被沖刷殆盡。另一方面，若要以沖水來補水，也只是讓患處當下被浸溼，並沒有保濕效果，問題還是在。而角質為皮膚最外層的屏障，也具有保濕效果，去角質會破壞屏障，因此自然也不建議。
冬季癢別亂沖水，他痛到開不了口！
日前一名年約20歲的男性案例，因學校附近風大、天冷乾燥又沒有擦乳液，臉部出現皮膚乾癢的情況，他原以為是清潔不當，因此用肥皂、洗面乳、去角質等方式加強清洗，但未獲得改善，後來便試圖用沖熱水的方式加強補水，情況反而越來越嚴重，最後甚至臉部乾痛到難以張口進食、說話，經檢查後確實為缺脂性皮膚炎，且已惡化相當嚴重，甚至出現裂痕傷口、出血，所幸在治療後得以改善。
預防、改善冬季癢別亂來，簡單４招有助改善！
羅陽醫師表示，遇到冬季癢民眾大多試圖自己改善，不過若確定為缺脂性皮膚炎所引起，其實最好的方式就是擦乳液或凡士林，乳液也建議盡量使用無添加化學成分，以避免刺激皮膚，別試圖清洗、殺菌、加水等。
另外，天冷的時候有冬季癢問題的民眾，也建議暫時避免直接穿用毛衣，除了因為皮膚容易受到此材質刺激引起不適，上頭也容易藏有塵螨等，若更不利於冬季癢的患者，遑論若肌膚出現傷口、裂縫，過敏物質更容易讓情況加劇。
冬季癢二至三天沒改善，盡早檢查防惡化！
羅陽醫師提醒，若上述風險該避免的都避免了，也擦乳液了，能做的都做了，經二至三天情況還是依舊甚至是更加嚴重，就建議就醫檢查為佳，看是否可能已惡化或衍伸出其他問題，如前述因改善方式不當的案例，若更嚴重，恐怕會有細菌感染的疑慮。
缺脂性皮膚炎治療上主要以藥物治療為主，例如若是純粹出現乾癢情況，多以劑量較低的類固醇藥膏治療，若已出現裂縫、傷口，劑量會視情況另行斟酌，各部位劑量也會有所不同，例如臉部和腿部的劑量就會不一樣，不過大致而言，通常約一至兩天便會開始改善，約一至兩周便可康復。