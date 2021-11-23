英文名字叫什麼最強？女生叫Alice沒醜的 男生它秒奪冠
現代人越來越喜歡用英文名字自稱，無論工作上、生活上，ㄟ...你有印象的朋友裡，是不是快要忘記身邊他或她的中文名字呢？但英文名百百款，有沒有跟中文裡的「淑芬」、「志明」一樣的「菜市場名」？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內討論「英文名」相關話題的網路聲量表現，找出台灣網路上最常見的男女英文名字網路聲量排行，結果不意外，英文課本裡面最常出現的「John」、「Mary」果不其然勇奪男女榜首，可見大家對於這款課本名還真有愛啊！
記者張勵德/綜合報導
2021-11-23 12:55:42
進一步分析網路上常見男女英文名字排行榜，除了榜首「John」和「Mary」之外，男生前五名分別為James、Mochael、David、Paul。而女生第二到底五名分別為Alice、Lisa、Sandy及Emily。
受惠於國外知名人物，例如NBA湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）、前韓國女團BLACKPINK成員之一的「Lisa」等人，所以這些有明星光環的英文名字，經常出現在台灣網友的討論文本中。
調查也顯示，「John」、「Mary」等名字是常被網友標記參加抽獎活動，如「@你身旁的John」等。還有些網友時不時會發問請益「最帥/最美的英文名字有哪些」或「常見的英文名」等內容，引發其他人留言如「Michael一聽就很帥」、「叫Alice的沒有看過醜的」、「John跟James感覺俗俗，我覺得不行」、「Lisa聽起來好菜市場」。
這份調查是從今年5月1日到11月21日進行，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內討論「英文名」相關話題的網路聲量表現，採用先進的「社群大數據（social big data）」語意分析技術分析所得結果。