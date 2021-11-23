才推球棒實名制又爆槍擊案　藍委：有心什麼都能當凶器

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鄭麗文認為，桃園市長鄭文燦建議把大夜班值班的員工增加為兩個人，但兩個人值班就能對付持刀的匪徒？20個人值班都不能對付持刀持槍的匪徒嗎？批評政府治標不治本。
鄭麗文表示，註記完全沒有法律效果，註記一個月後拿來犯案，如何連結當初帶球棒是預謀？部長要求基層員警註記，歹徒不會害怕，只會徒增員警負擔。
鄭麗文指出，依《社維法》規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械或其他危險物品，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，但實務上法官經常裁定不罰，因駕駛沒有出示或拿來恐嚇，「放在車上憑什麼處罰」？但不管最終的決定是如何，今天終於見識到蔡政府神邏輯了，因為問題就不在工具， 而是人的行為，只要有心什麼都可以變凶器。
同時，鄭麗文回顧蔡政府的神邏輯發言：端午連假的時候交通部長表示「高速公路會塞車，那就把車擋在入口啊，這還不簡單。」央行總裁表示「年輕人買不起房可先租房，我也是40歲才首購。」現在內政部長表示「暴徒用球棒滋事，那就註記有帶球棒的啊，很難嗎？」鄭直批，台灣人民到底要容忍這些讓人頭痛的官員到哪一天？
徐國勇昨日表示，街頭棒球隊成員不少都與國內相關犯罪掛鉤，警方逮捕後發現往往曾參與毒品、詐欺等犯罪案件，已要求警方掃蕩這些街頭球棒隊成員。
徐國勇說明，當警方臨檢時發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記，對於一般民眾進行運動等並不會註記。
在不法份子認定部分，徐指出，其中的確不少人沒有幫派相關註記，然而刑法規定，只要3人以上犯罪，又有集團性、牟利性或暴力性，就符合組織犯罪構成要件。徐承諾，往後參與街頭球棒隊的成員，警方都將進行註記，除了原本涉嫌的傷害及殺人未遂外，若符合要素就會以《組織犯罪條例》嚴辦。