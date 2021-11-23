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才推球棒實名制又爆槍擊案　藍委：有心什麼都能當凶器

▲對於內政部提出，在車輛發現放有球棒等危險物品要註記，國民黨立委鄭麗文批評是頭痛醫頭、腳痛醫腳。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲對於內政部提出，在車輛發現放有球棒等危險物品要註記，國民黨立委鄭麗文批評是頭痛醫頭、腳痛醫腳。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-23 13:02:59｜2021-11-23 14:08:34

治安拉警報！內政部長徐國勇才要求警察攔檢幫派分子，若車輛發現放有球棒等危險物品要註記在警用行動電腦，作為未來院檢偵審參考，不久後，新北市新店又發生一起駭人的槍擊案。對此，國民黨立委鄭麗文今（22）日批評蔡政府又展開神邏輯模式，只要有心什麼都能當凶器，不應頭痛醫頭、腳痛醫腳。

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鄭麗文表示，全國各地治安狀況不斷，總統蔡英文的臉書被網友灌爆，終於在昨晚發文強調對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍，同時對於夜間工作者提升保護機制。

鄭麗文認為，桃園市長鄭文燦建議把大夜班值班的員工增加為兩個人，但兩個人值班就能對付持刀的匪徒？20個人值班都不能對付持刀持槍的匪徒嗎？批評政府治標不治本。

鄭麗文表示，註記完全沒有法律效果，註記一個月後拿來犯案，如何連結當初帶球棒是預謀？部長要求基層員警註記，歹徒不會害怕，只會徒增員警負擔。

鄭麗文指出，依《社維法》規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械或其他危險物品，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，但實務上法官經常裁定不罰，因駕駛沒有出示或拿來恐嚇，「放在車上憑什麼處罰」？但不管最終的決定是如何，今天終於見識到蔡政府神邏輯了，因為問題就不在工具， 而是人的行為，只要有心什麼都可以變凶器。

同時，鄭麗文回顧蔡政府的神邏輯發言：端午連假的時候交通部長表示「高速公路會塞車，那就把車擋在入口啊，這還不簡單。」央行總裁表示「年輕人買不起房可先租房，我也是40歲才首購。」現在內政部長表示「暴徒用球棒滋事，那就註記有帶球棒的啊，很難嗎？」鄭直批，台灣人民到底要容忍這些讓人頭痛的官員到哪一天？

徐國勇昨日表示，街頭棒球隊成員不少都與國內相關犯罪掛鉤，警方逮捕後發現往往曾參與毒品、詐欺等犯罪案件，已要求警方掃蕩這些街頭球棒隊成員。

徐國勇說明，當警方臨檢時發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記，對於一般民眾進行運動等並不會註記。

在不法份子認定部分，徐指出，其中的確不少人沒有幫派相關註記，然而刑法規定，只要3人以上犯罪，又有集團性、牟利性或暴力性，就符合組織犯罪構成要件。徐承諾，往後參與街頭球棒隊的成員，警方都將進行註記，除了原本涉嫌的傷害及殺人未遂外，若符合要素就會以《組織犯罪條例》嚴辦。

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