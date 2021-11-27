玩家回憶殺！《天堂》初代女神竟是她　還有金鐘視后

線上遊戲找藝人代言，不僅是品牌形象，也能快速增加曝光度，由遊戲橘子代理開發《天堂》，在台灣叱吒21年前人氣不墜，但還記得初代「天堂女神」是誰嗎？影歌雙棲的范曉萱、已經當人母的梁詠琪、金鐘視后天心都曾是代言人。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-27 08:00:00
《天堂》2000年在台灣開服，找來當紅的「音樂小魔女」范曉萱當代言人，宣傳文案為「實現你平常不敢做的事」，遊戲點卡上，范曉萱穿橘色羽毛裝、背小翅膀，做出拉弓姿勢，是老玩家的青春記憶，也是她轉型前的代表作之一。
隔年《天堂》在香港推出，邀請剛躍升一線女星的梁詠琪代言，記者會當天，梁詠琪專程從香港飛來台灣，以招牌短髮、削肩背心搭長裙，背著雪白翅膀亮相，當時正與鄭伊健熱戀的她，談到男友拍戲空檔靠打電玩殺時間，承諾回香港一定會介紹這款新遊戲給對方。
遊戲橘子2006年相中天心替《天堂》6週年活動站台，當天天心以爆乳「法師」造型登台，除了傳授Cosplay祕訣，也祭出市值超過數十萬的虛擬寶物，讓大批玩家擠爆台北京華城。天心那時擺脫寫真女星形象，轉戰主持和戲劇，如今已經是鍍金過的實力派演員。
近年《天堂》的代言人不限演藝人員，3年多前《天堂M》上線，找來傳奇球星陳金鋒、知名設計師聶永真和戴資穎共同擔任代言人，廣告中，戴資穎化身「妖精」角色，看著起火的羽球場場地線，做出拉弓姿勢，喊出「每個人心中都有天堂」，逼人氣勢創下YouTube 285萬超高點擊率。
後續代言《天堂M》的女星有吳卓源、演員小薰（黃瀞怡）、謝欣穎、泱泱、何美等人。（編輯：楊穎軒）