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玩家回憶殺！《天堂》初代女神竟是她　還有金鐘視后

▲《天堂》遊戲元祖女神梁詠琪（左圖）、范曉萱、天心。（圖／梁詠琪、天心IG、范曉萱臉書）
▲《天堂》遊戲元祖女神梁詠琪（左圖）、范曉萱、天心。（圖／梁詠琪、天心IG、范曉萱臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-27 08:00:00

線上遊戲找藝人代言，不僅是品牌形象，也能快速增加曝光度，由遊戲橘子代理開發《天堂》，在台灣叱吒21年前人氣不墜，但還記得初代「天堂女神」是誰嗎？影歌雙棲的范曉萱、已經當人母的梁詠琪、金鐘視后天心都曾是代言人。

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《天堂》2000年在台灣開服，找來當紅的「音樂小魔女」范曉萱當代言人，宣傳文案為「實現你平常不敢做的事」，遊戲點卡上，范曉萱穿橘色羽毛裝、背小翅膀，做出拉弓姿勢，是老玩家的青春記憶，也是她轉型前的代表作之一。

▲范曉萱是《天堂》首位代言人。（圖／《天堂》玩家提供）
▲范曉萱是《天堂》首位代言人。（圖／《天堂》玩家提供）
▲范曉萱才華洋溢，做音樂也演戲，拿過金曲獎，曾入圍金馬、金鐘獎。（圖／NOWnews資料照）
▲范曉萱才華洋溢，做音樂也演戲，拿過金曲獎，曾入圍金馬、金鐘獎。（圖／NOWnews資料照）
隔年《天堂》在香港推出，邀請剛躍升一線女星的梁詠琪代言，記者會當天，梁詠琪專程從香港飛來台灣，以招牌短髮、削肩背心搭長裙，背著雪白翅膀亮相，當時正與鄭伊健熱戀的她，談到男友拍戲空檔靠打電玩殺時間，承諾回香港一定會介紹這款新遊戲給對方。

▲梁詠琪20年前代言線上遊戲《天堂》。（圖／梁詠琪IG）
▲梁詠琪20年前代言線上遊戲《天堂》。（圖／梁詠琪IG）
▲梁詠琪結婚10年，女兒已經6歲。（圖／梁詠琪IG）
▲梁詠琪結婚10年，女兒已經6歲。（圖／梁詠琪IG）
遊戲橘子2006年相中天心替《天堂》6週年活動站台，當天天心以爆乳「法師」造型登台，除了傳授Cosplay祕訣，也祭出市值超過數十萬的虛擬寶物，讓大批玩家擠爆台北京華城。天心那時擺脫寫真女星形象，轉戰主持和戲劇，如今已經是鍍金過的實力派演員。

▲天心。（圖/福隆經紀提供）
▲天心是公認的女神。（圖／福隆經紀提供）
▲天心在《俗女養成記2》裡飾演被家暴女性。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲天心2011年拿下第46屆金鐘獎女主角。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
近年《天堂》的代言人不限演藝人員，3年多前《天堂M》上線，找來傳奇球星陳金鋒、知名設計師聶永真和戴資穎共同擔任代言人，廣告中，戴資穎化身「妖精」角色，看著起火的羽球場場地線，做出拉弓姿勢，喊出「每個人心中都有天堂」，逼人氣勢創下YouTube 285萬超高點擊率。

後續代言《天堂M》的女星有吳卓源、演員小薰（黃瀞怡）、謝欣穎、泱泱、何美等人。（編輯：楊穎軒）

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