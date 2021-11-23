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公主變平民！真子成「紐約人妻」獨自逛超市　返家還迷路

▲小室圭和真子14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（圖／美聯社／達志影像）
▲小室圭和真子14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-23 13:10:04

日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子10月與大學同學小室圭結婚之後，11月中旬便與小室圭一同前往美國紐約展開新婚生活。雖然真子卸下了公主光環，但是脫離皇室後的「平民」生活，反而更加引人關注。《每日郵報》最近就捕捉到，漸漸融入當地生活的真子，打扮得輕鬆隨性，獨自一人到超市買菜，回家時還會不小心迷路。

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根據《每日郵報》報導，真子與小室圭已經在美國紐約生活了一個禮拜，報導形容，真子在結婚脫離皇室，並離開日本之後，真子就宛如一條「離水的魚」，還在努力適應環境，以及「平民生活」。

▲有別於在日本出席皇室活動，總是以套裝包頭現身，真子在紐約打扮相當輕鬆。（圖／翻攝自《每日郵報》）
▲有別於在日本出席皇室活動，總是以套裝包頭現身，真子在紐約打扮相當輕鬆。（圖／翻攝自《每日郵報》）
上週五（19日）真子被捕捉到，出現在住家附近的超市購買家庭用品以及生活必需品。真子獨自一人推著推車，花了大約一個半小時，陸續購買了浴巾、衣架、收納籃，以及衛生紙等日用品。

現年30歲的真子當時身穿一襲軍綠色長外套配深色寬筒牛仔褲以及黑色靴子，更將黑長直髮放下來，有別於出席皇室活動時的全身套裝以及包頭，當天的打扮顯得十分自在，一旁也沒有隨扈人員跟著她。

在結束購物行程之後，真子一人大包小包把用品扛回家，不過回家途中似乎還迷路。但真子當時看上去貌似沒有因此太過擔心，向許多人問路之後，經過不斷反覆確認，在幾個路口來回打轉之後，終於找到回家的路。真子大約在晚間6點抵達家門，老公小室圭也在門口等待迎接，並幫真子將購物袋提上樓。

▲真子在結束購物行程後，返家途中似乎還迷路。（圖／翻攝自《每日郵報》）
▲真子在結束購物行程後，返家途中似乎還迷路。（圖／翻攝自《每日郵報》）
夫妻兩人也在隔天一起外出逛街，兩人的穿著都相當簡便輕鬆，真子穿著與前一天相似，將外套換成了軍綠色短版刷毛外套，而小室圭則是穿著灰色的刷毛外套，兩人並肩而行，時不時還會交頭接耳閒聊。

▲真子與小室圭週六一起出門逛街。（圖／翻攝自《每日郵報》）
▲真子與小室圭週六一起出門逛街。（圖／翻攝自《每日郵報》）
目前真子與小室圭居住在紐約曼哈頓柯林頓區的高級公寓，與紐約知名景點中央公園與林肯中心距離不遠。公寓內部配有洗衣機、烘衣機等電器，公設也相當豪華，有健身中心、瑜伽室、水療中心等，並且有24小時全天候保全。根據該公寓的網站，該公寓每月月租至少4809美元起跳（約台幣13.3萬元）。

不過小室圭因7月在紐約律師資格考試失利，目前只能擔任「律師助理」，年薪也從原先傳出的2200萬日幣（約台幣500萬元），跳水成600萬日幣（約新台幣146萬元），有媒體報導指出，光靠小室圭的薪水，恐怕難以負擔夫妻倆在紐約的生活支出。


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