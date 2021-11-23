我是廣告 請繼續往下閱讀
不過台灣很早就投入B肝防治，除了疫苗之外，2003年起也推行B肝抗病毒藥物治療，中研院基因體研究中心副主任楊懷壹指出，近年結果顯示肝癌發生率逐漸下降，且在十大癌症死因的排名中，慢性肝病或肝硬化造成的死亡從2001年第7名，逐漸後退至2015年第10名，顯示B肝治療已有一定的成效。
然而，35歲以上的民眾當中，仍有高達190萬名B肝帶原者，有些人甚至從未考慮過自己可能帶原，這群中老年人，大部分是社會中堅份子、家中經濟支柱，若未發現自己為B肝帶原者，更遑論追蹤治療，則埋下許多肝癌隱憂。
WHO：2030年病毒性肝炎絕跡 應放寬B肝用藥
針對WHO預定在2030年達成病毒性肝炎絕跡的目標，中央研究院院士陳建仁表示，今年3月起，健保擴大給付B肝抗病毒藥物治療，針對非肝臟器官移植者的預防B肝投藥、接受免疫抑制治療者預防性B肝用藥、肝纖維化程度達F3等級以上者。但若能更進一步放寬予高危險群使用，並提高篩檢與治療率，肝硬化、肝癌死亡風險可下降更多。
模型預測 放寬標準反而降低負擔、提升經濟效應
由於健保資源有限，台灣B肝抗病毒藥物給付條件相較國外嚴格，陳建仁、楊懷壹以及多名專家合作，參考美國肝病研究學會（AASLD）、歐洲肝臟研究協會（EASL）的治療指引，建立模組推估，若擴大治療中低風險患者，將肝指數超標一次、肝纖維化程度F2、肝指數異常1倍也納入健保，將可降低疾病負擔並帶來經濟效應，並非單純加重健保負擔。
所有健保給付條件放寬情境，根據模型預測，未來15年年期間，平均每年可減少失能校正人年（DALY）約78,900-97,080元；平均每年降低220-967名肝癌新確診個案。
陳建仁呼籲：每個人一生之中都應篩檢一次肝炎
而針對2030年WHO消除病毒性肝炎的目標，陳建仁也指出，關鍵在於如何讓更多民眾出來篩檢，如目前B、C肝炎篩檢只需抽一次血，同時檢驗及病毒量；或是增加更多社區服務，與各大醫學中心合作外展計畫，推動每個人一生之中都應進行一次肝炎篩檢；甚至只要有就醫抽血機會，就順帶檢查是否有肝炎病毒等。國內專家也都正在與衛福部研擬，他也期望未來能將肝炎篩檢納入肝癌篩檢中，成為第五癌的國民健檢。
資料來源：健康醫療網 消除病毒性肝炎、減少肝癌 陳建仁籲放寬B肝治療條件
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊