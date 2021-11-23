逾4成盼2024政黨輪替 趙少康：若我是民進黨肯定緊張了
國民黨副秘書長羅智強成立的台灣智會今（23）日公布台灣新聞自由及2024誰當家最新民調結果，有42.6％受訪民眾認為2024應該換其他政黨執政，18.2％受訪民眾則覺得，應該由「民進黨繼續執政」。與會的中廣董事長趙少康表示，「如果我是民進黨，肯定緊張了，民主政治做得好繼續，做不好下台」。
記者余祥／台北報導
2021-11-23 13:29:32｜2021-11-23 13:32:59
趙少康說，從這分民調顯示，高達4成以上民眾希望2024換黨執政，尤其30至39歲民眾希望2024民進黨繼續執政的比例只有11.3%，這個年齡層「教召也找他」、「疫苗排最後」、「上面有父母下有子女」、「買不起房子」等，甚至雲嘉南、高高屏這些深綠地區的受訪民眾，也各有高達3成以上希望換其他政黨執政。
根據民調結果，42.6％受訪民眾認為2024應該換其他政黨執政，18.2％受訪民眾則覺得，應該由民進黨繼續執政，11％受訪民眾認為，2024誰執政無所謂、都可以，也有2成受訪民眾未表態。
本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。
訪問期間自110年10月25日至27日，共成功訪問1,078份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。