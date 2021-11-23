綠營金主？遠東集團陸廠遭開罰 侯友宜：先思考法律層面
遠東集團在中國大陸投資的事業遭罰款及追繳稅款，外界解讀為政治的操作，因為他們有提供政治獻金；對此，新北市長侯友宜認為，面對很多的議題，我們用最單純法律先去思考，在所有任何的立場裡，不要忘了我們都愛中華民國，愛台灣這塊土地。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-23 13:47:38
至於前總統馬英九昨（22）日點名新北市跟宜蘭縣的地方首長，因不了解核廢料的處理而反對重啟核四，令人遺憾；媒體今（23）日再詢問侯友宜，此舉是否會造成黨內意見分歧，影響公投？侯友宜強調，沒有核安、沒有辦法處理核廢料，就沒有辦法去使用核電。
侯友宜回應，「沒有核安、沒有辦法處理核廢料，就沒有辦法去使用核電」；相對的，能不能使用核電，最重要的關鍵是能不能處理好核安，以及能不能處理好核廢料，而處理核安及核廢料都是中央的權責，中央要好好面對核安、核廢料，拿出具體的解決辦法，這才是有為的政府，地方政府一定配合中央。
國民黨內也相當的關切，侯友宜與台中市長盧秀燕是否會出席國民黨的公投宣傳活動；侯友宜指出，他最關心市民關心的議題，尤其是民生的議題，「他都不會忘了他是一個市長的角色」，市長有市政的建設必須要急迫快速地去做解決，在兩者之間都要去兼顧，市長努力的做好事情，才能讓市民安居樂業。