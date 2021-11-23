巷仔內／2400億採購飛彈、艦艇　強化抗中不對稱戰力

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2400億特別預算將有64%預算將用於岸置反艦飛彈系統，共計797億元用於生產雄風二型與雄風三型反艦飛彈。其中雄三反艦飛彈採用衝壓發動機，能夠超音速飛行增添攔截難度。目前全球僅日本、印度、俄羅斯、中國與台灣等少數國家有生產超音速反艦飛彈能力。
2016年7月1日，海軍金江軍艦誤射雄三飛彈擊中漁船，讓雄三飛彈意外成名。為強化攻擊能力，傳出政府批准生產最大射程400公里的增程型雄三飛彈，目前海軍海鋒大隊已新增轄下中隊，並配有雄二及雄三飛彈，增程型雄三量產後，將可分散部署於全台各地，提升制海能力，將讓共軍船艦靠近台灣沿岸登陸時有所顧忌。
無人攻擊載具系統為劍翔無人機持續案，外型類似以色列研製的「哈比」（Harpy）無人機，2019年在國防工業展中首度亮相。劍翔無人機可在空中長時間警戒，可追蹤雷達訊號波發動自殺式攻擊，可對中國沿海軍事目標，如防空飛彈陣地實施源頭打擊。
雄昇飛彈系統為雄風二型增程型飛彈（雄二E），國防部對雄二E相關性能一直保密，但傳聞最大射程為1200公里，功能類似美軍戰斧巡弋飛彈，採低空、貼地表，隨地形、地貌變化起伏飛行的次音速飛行攻擊模式，被視為延伸台灣防衛縱深的重要武器。
野戰防空系統為陸射劍二飛彈的持續案，陸射劍二為空射天劍二型飛彈的衍生型，由車載發射，具備機動、快速的不對稱戰力，用來取代陸軍老舊的檞樹防空飛彈系統，提升部隊野戰防空火力。但是每輛陸射劍二發射車只能搭載4枚飛彈，與歐美等級產品相較，搭載飛彈數量偏少。
海空戰力提升計畫雖然能夠提升台灣面對中國威脅的不對稱戰力，但是卻也充滿爭議，尤其特別條例內容採限制性招標，中科院又是上述武器系統最大製造者，特別條例通過後中科院可以再用限制性招標方式發包給國內其他廠商，免不了遭質疑是球員兼裁判。立法院法制局曾針對《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案提出評估報告，就建議增訂國會相關監督機制的條文，以杜絕採購弊端發生。