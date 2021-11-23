情史燦爛！汪小菲偏愛女明星　曾與火爆張雨綺互搧巴掌

汪小菲和大S攜手走了10年，可惜美滿婚姻破局，男方婚前情史豐富，擁有「京城四少」名號花名在外，尤其偏愛女明星，5段感情裡包括4個女星、1個模特兒，早年和張雨綺、章子怡等都傳出緋聞，不過戀情轟轟烈烈，來得快去得也快，和大S認識僅49天就閃婚，認識不夠深，分手也不讓人意外。





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▲汪小菲和大S僅認識49天就閃電結婚，有粉絲認為時間太短了，來不及了解彼此，如今才會分手。（圖 / 大S微博）

在母親張蘭刻意栽培下，汪小菲從小在外國留學，2004年返回北京協助母親經營俏江南餐廳，為了拓展人脈、宣傳家族企業，他成立了「蘭會所」讓明星、名流在此聚會，自然和女星們熟稔。汪小菲第一個圈內女友是張雨綺，她演出《長江七號》後暴紅，2009年和汪小菲在華誼酒會上相識相戀，戀情並未公開。





直到該年7月，有外媒爆料汪小菲和章子怡關係親密，甚至言之鑿鑿，指親眼見到兩人到酒店開房，讓汪小菲大感不悅，特意在博客寫了一篇文章，澄清與章子怡只是朋友，沒有特殊關係，並表示和女朋友張雨綺感情穩定，首度公開兩人戀情。由於來自北京的汪小菲和山東大妞張雨綺，個性都是直來直往，親近人士爆料，他們吵起架來會互搧巴掌，相處過程火爆，所以初遇大S的溫柔體貼，汪小菲瞬間被擄獲了。更重要的一點是，張雨綺沒有獲得準婆婆張婆的歡心，身為星女郎的她，想跟周星馳解約脫身，有意讓汪小菲幫忙付違約金，但張蘭不願意花這個錢，讓張雨綺轉而依附導演王全安，這段戀情只能告吹。





和張雨綺分手之後，汪小菲迅速找到新歡、嫩模呂婉柔，但只維持了3個月地下戀，呂婉柔就被甩了，大汪宣布訂婚時，她跳出來承認與汪小菲交往，反被張蘭怒罵一派胡言，只是來蹭熱度。





▲張蘭（右圖右）對汪小菲戀情管控嚴格，兒子女友必須經過他審核。（圖／大S、星飯團資訊微博）

汪小菲與大S閃婚前，傳聞女明星安以軒對他也有好感，稱許他與一般富二代不同，不是紈絝子弟，生日派對上她特別將汪小菲介紹給大S，沒想到她們看對眼了，讓安以軒成了無形中的紅娘，忍不住在公開場合吐槽說，「從紅娘、伴娘到傳成情敵，不知道大S把我放在什麼位置，要好好問一下他們」，內心似有不甘。





直到安以軒2017年找到天命天子，與澳門富商陳煉榮結婚，大S、汪小菲夫妻倆結伴出席安以軒婚禮，打破不合謠言。汪小菲還特別澄清昔日「安以軒哭倒在汪小菲肩膀上」的新聞，他堅稱那個背影不是自己，澄清這段暗戀傳聞。



