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全面開放！25日起AZ滿8週　可自行到合約院所混打第2劑

▲11月25日開始全面開放地方安排AZ混打。（圖／指揮中心提供）
▲11月25日開始全面開放地方安排AZ混打。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 14:28:11｜2021-11-23 14:29:20

中央疫情指揮中心今（23）日宣布，11月25日開始，民眾可以前往地方指定醫院診所，接種3種疫苗，不一定需要在預約平台登記，就可直接接種，也接受民眾混打。

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指揮中心表示，自「COVID-19公費疫苗預約平臺」，從11月25日起，開放各地方政府衛生局指定/安排合約醫療院所或衛生所，增加已接種第一劑AZ(AstraZeneca)疫苗接種間隔至少8週以上之民眾，第二劑接種BNT或莫德納(Moderna)疫苗。

指揮中心說，有意願混的民眾，無論是已意願登記混打或尚未意願登記，都可以到指定/安排之合約醫療院所或衛生所接種，但各縣市實際實施時間及提供混打廠牌可能不同，請依各地方政府衛生局後續公告為準；如已至「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種之民眾，請屆時依平臺預約時間準時前往接種。

指揮中心指出，第一劑接種AZ，第二劑打算接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種；另籲請接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請儘速依循相關作業進行追蹤關懷，以利及時掌握。

指揮中心提醒，關於18歲至未滿20歲之民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。此外，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。（編輯：孫唯容）

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