註記蘇貞昌撞球桿？葉毓蘭轟徐國勇：反射性丟問題給警察
針對「街頭棒球隊」四處作亂，內政部長徐國勇昨日下令，針對有犯罪紀錄者，警察若攔檢其車輛發現放有球棒等危險物品，將註記於警政系統，引發議論。國民黨葉毓蘭今（23）日表示，內政部不管是球棒列管註記，以及超商加強巡邏都是反射性答案，不應遇到任何事情即丟給警察。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-23 14:36:07｜2021-11-23 14:38:19
葉毓蘭批評，主管治安的內政部不管是球棒列管註記，以及超商加強巡邏，這都是反射性答案，任何事情丟給警察就對了，球棒本身沒有問題，是使用者的問題，今天球棒要註記，高爾夫球桿要不要註記？行政院長蘇貞昌一天到晚拿著的撞球桿要不要註記？
葉毓蘭再舉例，不久前，一名兇手用狼牙棒把人弄重傷，法官還說狼牙棒是法器不是兇器，要基層員警怎麼辦事？高層官員若碰到任何問題都是反射性答案，這個國家沒什麼前途了。
葉毓蘭認為，除了政治口水，蔡政府更應注重的是百姓們的家居樂業、國泰平安，政府的政策，為了防疫全民配合，但執政者非但沒以身作則，更是不關己事般地冷血處理，對照信誓旦旦會補破口的「蔡阿姨」，真的是同一個人嗎？治安問題已成為疫情以上的重大國家危機，政府務必積極重視，不要只會提出「註記攜帶球棒的駕駛」這種令人啼笑皆非的解決辦法，下次是不是要把球棒、高爾夫球杆都植入晶片？