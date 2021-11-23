COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

註記蘇貞昌撞球桿？葉毓蘭轟徐國勇：反射性丟問題給警察

▲行政院長蘇貞昌時常持撞球桿進行施政成果報告。（資料照／民進黨提供）
▲行政院長蘇貞昌時常持撞球桿進行施政成果報告。（資料照／民進黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-23 14:36:07｜2021-11-23 14:38:19

針對「街頭棒球隊」四處作亂，內政部長徐國勇昨日下令，針對有犯罪紀錄者，警察若攔檢其車輛發現放有球棒等危險物品，將註記於警政系統，引發議論。國民黨葉毓蘭今（23）日表示，內政部不管是球棒列管註記，以及超商加強巡邏都是反射性答案，不應遇到任何事情即丟給警察。

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉毓蘭批評，主管治安的內政部不管是球棒列管註記，以及超商加強巡邏，這都是反射性答案，任何事情丟給警察就對了，球棒本身沒有問題，是使用者的問題，今天球棒要註記，高爾夫球桿要不要註記？行政院長蘇貞昌一天到晚拿著的撞球桿要不要註記？

葉毓蘭再舉例，不久前，一名兇手用狼牙棒把人弄重傷，法官還說狼牙棒是法器不是兇器，要基層員警怎麼辦事？高層官員若碰到任何問題都是反射性答案，這個國家沒什麼前途了。

葉毓蘭認為，除了政治口水，蔡政府更應注重的是百姓們的家居樂業、國泰平安，政府的政策，為了防疫全民配合，但執政者非但沒以身作則，更是不關己事般地冷血處理，對照信誓旦旦會補破口的「蔡阿姨」，真的是同一個人嗎？治安問題已成為疫情以上的重大國家危機，政府務必積極重視，不要只會提出「註記攜帶球棒的駕駛」這種令人啼笑皆非的解決辦法，下次是不是要把球棒、高爾夫球杆都植入晶片？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀