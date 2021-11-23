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英首相強生演說找嘸稿！現場大聊「佩佩豬」拯救尷尬場面

▲英國首相強生（Boris Johnson）昨（22）日致詞一時忘了說到哪裡，竟搬出「佩佩豬」當聊天話題解決尷尬場面。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生（Boris Johnson）昨（22）日致詞一時忘了說到哪裡，竟搬出「佩佩豬」當聊天話題解決尷尬場面。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-23 14:48:41

英國首相強生（Boris Johnson）昨（22）日對一群商界領袖們發表演說時，因一時搞混了自己的演講稿段落，竟不知道該如何接續下去。而在他有些不知所措之時，決定當場大聊自己造訪佩佩豬主題公園的軼事撐場，事後也大方坦承演講出了小意外但一切都順利進展。

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綜合《路透社》、《每日郵報》等外媒報導，英國首相強生昨於英格蘭北部泰恩港（Port of Tyne）向英國工業總會（Confederation of British Industry）成員致詞時，因為一時遺失講稿進度，怎麼翻也找不到原來的順序，焦慮翻查時口中還喃喃碎念「該死」、「抱歉」，花了將近五分鐘才重新回到科技獨角獸企業。

接著像是為了填補空白，強生竟大聊起自己和妻子席孟茲（Carrie Symonds）、1歲兒子威爾弗雷德（Wilfred）21日去「佩佩豬世界」（Peppa Pig World）的趣事，「昨天我去了，大家都必須去佩佩豬世界，我超愛那個地方，街道非常安全，學校也非常有秩序」。

強生更大讚，有誰想得到「一個看起來像吹風機的豬，甚至是畢卡索畫風吹風機的豬」，被BBC拒絕後，竟然會出口到180多個國家，就連美國、中國都有她的主題樂園。

▲佩佩豬主題樂園。（圖／美聯社／達志影像）
▲佩佩豬主題樂園不只在原生英國爆紅，就連美國、中國也吸引大批遊客。（圖／美聯社／達志影像）


事後外媒記者向強生問到演講中這段「佩佩豬」插曲，強生也毫無遮掩的坦言已向台下聽眾表達了諸多觀點，「我認為人們理解這些想法，一切相當順利」。

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