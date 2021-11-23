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憲哥用情緒勒索教小孩？吳姍儒曝他「揶揄兒子」現場經過

▲吳姍儒（左）自爆吳宗憲曾揶揄兒子。（圖／中天提供）
▲吳姍儒（左）自爆吳宗憲曾揶揄兒子。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-23 14:57:26

吳姍儒與爸爸吳宗憲時常在節目《小明星大跟班》相互吐槽，這次「做什麼都被罵！爸媽你是不是不愛我」單元，邀請藍波、潔潔、彭華幹、霏霏2對父女檔進行親子控訴大會和分享好爸爸事蹟，其中彭華幹透露都會替女兒霏霏藏考卷，這時吳宗憲一聽很納悶：「為什麼教孩子一定要用罵的呢？我頂多用揶揄的！」吳姍儒一聽也忍不住模仿起來：「他『情勒』第一把交椅耶！考40分喔，好會算數學唷鹿希派，爸爸看了你的成績單，不知道什麼叫藍色耶！」

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▲彭華幹（左）與女兒霏霏。（圖／中天提供）
▲彭華幹（左）與女兒霏霏。（圖／中天提供）
談到爸爸嚴重偏心，讓身為長姊的吳姍儒相當有感：「誰要當姊姊啊！我們家也很奇怪，後面3個的門禁時間是半夜12點，我的門禁是太陽下山。」吳宗憲趕緊解釋：「我們是以容貌來定他必須回營的時間，像鹿希派規定他凌晨12點以前要回來，是怕他會危害到社會！」但吳宗憲認為要適時給孩子喘息的時間與空間，接著分享二女兒出嫁後自己的心境變化：「為什麼有很多孩子到國外讀書，會突然懷念爸爸在空氣中的那些聲音？我二女兒嫁人以後，跟我一起吃飯，突然間覺得說爸爸是這一生最愛妳的男人。」

藍波分享自己的好爸爸事蹟：「我們家小朋友絕對是最快樂的，她們只要不想上課，我立馬幫他們請假，她們想上課，我一樣幫她們請假，因為我想出去玩。」此話一出，吳姍儒的眼神滿是羨慕：「我們家都不敢跟爸媽講這種話，如果跟爸爸說學校好討厭喔，爸爸會說休學！」吳宗憲則解釋自己為什麼如此推從讓孩子們自學：「爸爸高中念了5所還沒畢業，我是周遊列校，每個學校都去看看好不好。」但吳姍儒仍覺得要小孩「休學」的做法太可怕：「我們在寫功課，他就會過來問說累嗎？我們就會很恐懼的說不累不累！怕再也沒有書可以讀了。」

▲藍波（左）與女兒潔潔。（圖／中天提供）
▲藍波（左）與女兒潔潔。（圖／中天提供）
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