中職／富邦悍將啟動補強 自行培訓21歲投、捕手選秀遺珠
在結束例行賽事之後，悍將球團即刻為明年球季展開布局，今日正式與2021季中選秀會的遺珠投手蘇捷恩、捕手蘇煒智完成自主培訓選手合約，並送交聯盟完成註冊程序，為球隊投捕戰力再添新血。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-11-23 14:55:05
來自花蓮縣光復鄉的蘇捷恩，擁有180公分、90公斤的黝黑壯碩體型，採用右手上肩高壓式投球，除了145公里以上的快速直球外，另有指叉球與曲球等拿手球路。目前就讀於遠東科技大學的蘇捷恩年僅21歲，在選秀會落選後持續進行自主訓練，在完成與悍將的合約後，也將加入球隊秋訓行程，成為富邦悍將的一員。
同為21歲的捕手蘇煒智的棒球之路與新北市淵源深厚，三級棒球從新埔國小、二重國中、穀保家商都在新北完成，高中畢業後就讀臺灣體大成為富邦公牛隊的主戰捕手。以守備見長的蘇煒智擁有豐富的國手資歷，包括2014U15、2017U18、與2021U23等國家隊的經驗。目前正在服兵役的蘇煒智，將於退伍後再正式向球隊報到並參加訓練。
富邦悍將在上週日完成本季最後一場例行賽事後，球隊將先進行短暫的休息，並於本週六(11/27)起展開秋訓行程，針對不足之處持續強化，為明年球季提前進行規劃與準備。