COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中職／富邦悍將啟動補強　自行培訓21歲投、捕手選秀遺珠

▲富邦悍將補強新人。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將補強新人。（圖／富邦悍將提供）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-11-23 14:55:05

在結束例行賽事之後，悍將球團即刻為明年球季展開布局，今日正式與2021季中選秀會的遺珠投手蘇捷恩、捕手蘇煒智完成自主培訓選手合約，並送交聯盟完成註冊程序，為球隊投捕戰力再添新血。

我是廣告 請繼續往下閱讀
來自花蓮縣光復鄉的蘇捷恩，擁有180公分、90公斤的黝黑壯碩體型，採用右手上肩高壓式投球，除了145公里以上的快速直球外，另有指叉球與曲球等拿手球路。目前就讀於遠東科技大學的蘇捷恩年僅21歲，在選秀會落選後持續進行自主訓練，在完成與悍將的合約後，也將加入球隊秋訓行程，成為富邦悍將的一員。

同為21歲的捕手蘇煒智的棒球之路與新北市淵源深厚，三級棒球從新埔國小、二重國中、穀保家商都在新北完成，高中畢業後就讀臺灣體大成為富邦公牛隊的主戰捕手。以守備見長的蘇煒智擁有豐富的國手資歷，包括2014U15、2017U18、與2021U23等國家隊的經驗。目前正在服兵役的蘇煒智，將於退伍後再正式向球隊報到並參加訓練。

富邦悍將在上週日完成本季最後一場例行賽事後，球隊將先進行短暫的休息，並於本週六(11/27)起展開秋訓行程，針對不足之處持續強化，為明年球季提前進行規劃與準備。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀