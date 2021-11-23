金馬58／自謙不是天才型演員 王渝萱冬天清晨湖邊練發聲
年僅22歲王渝萱在電影《該死的阿修羅》中飾演小太妹，用叛逆的外表掩蓋內心中的柔弱的一面，精湛演出讓她入圍金馬58「最佳女配角獎」，導演樓一安更稱讚王渝萱是「天才型演員」，一路看著她成長感到非常欣慰，但對於這個殊榮，王渝萱笑說：「他在亂講！」
記者臺孝婷/專訪
2021-11-23 14:55:09｜2021-11-23 15:06:18
王渝萱雖然在新片中飾演一個叛逆的少女，但她私底下活潑又有禮貌，對於樓一安稱她像是自己的女兒、天才型演員，她笑著解釋：「 天才型演員聽起來好像都沒有努力。」但非常感謝樓一安的提攜之恩，2人在《你的孩子不是你的孩子－孔雀》後相隔5年再次合作，王渝萱透露：「有種離家多年的女兒要被爸爸仔細看著的感覺。」也認為經過多年後，雙方現在都在更好的位置。
在拍攝《該死的阿修羅》前，王渝萱做了許多功課，但都無法順利進入角色，所以她決定花1個月到拍攝場景散步，並且在心中描繪當地居民生活的樣貌，直到後來有一天回家突然大哭「頓悟」，才了解片中「琳琳」的憤怒、叛逆、脆弱和無助。對於角色，王渝萱更是很有自己的想法，她不諱言的直接對樓一安吐槽：「很多梗都很老派，年輕人不會覺得好笑，包括一些髒話。」樓一安聽到後也虛心接受，當下直接修改台詞，就是這樣的良性互動，讓王渝萱年紀輕輕就拿到金馬獎的門票。
仍在讀書的王渝萱曾遠赴北京留學一年，她透露當時每天清晨5點半就要和同學到結冰的湖邊練習發聲，「原本覺得可以跨出自己的舒適圈，但生活習慣不一樣，再加上疫情的關係，所以決定還是回來。」王渝萱透露雖然只待了短短的時間，卻從中學了許多，打下了更紮實的基本功，讓人非常期待她往後在演藝圈的發展。