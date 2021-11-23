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iHerb暫對台服務　關務署：未按規定申報才卡關

▲保健食品電商iHerb宣布，因海關檢查新制及強度，導致貨物通關速度大受影響，將暫停對台灣服務。（圖取自iHerb網頁tw.iherb.com）
▲保健食品電商iHerb宣布，因海關檢查新制及強度，導致貨物通關速度大受影響，將暫停對台灣服務。（圖取自iHerb網頁tw.iherb.com）

中央社

2021-11-23 15:58:28

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）保健食品電商iHerb宣布，因海關檢查新制及強度，導致貨物通關速度大受影響，將暫停對台灣服務，引發網友一片哀嚎；對此，關務署澄清，貨品速度遞延不是因為海關卡關，而是因未按規定報關，須更正申報並補件。

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知名保健食品電商iHerb於官網公告將「暫停對台灣服務」，因台灣海關近期執行新的清關、查驗流程和嚴格檢查，使訂單清關時效受到極大影響。目前無法預測台灣政策實施範圍及預計訂單延遲的情況。

iHerb表示，為維護顧客權益，確保購物體驗不受這些干擾的負面影響，將暫停台灣市場運營（向台灣發貨），直到清關延遲和訂單積壓等問題得到解決；目前正在努力尋找解決方案，期待儘快為在台灣的客戶提供服務，對任何不便表示誠摯歉意，待海關問題告一段落後，將另發重啟台灣市場公告。

不過，財政部關務署澄清，經了解，貨品速度受影響，與取消併袋通關等新制關聯不大，主因在於貨物違規以簡易申報方式通關遭查獲，必須改以一般通關，而採一般通關須檢附進口人委任書、商業發票及其他必須具備相關文件，如主管機關核發的輸入許可證等。

關務署表示，在文件沒有補齊的狀態下，海關按規定無法放行，貨品卡關原因並非來自海關，外界解讀應屬誤解。同時，為維護收件民眾權益，先前也已加派人員協助業者合規辦理通關程序。

關務署說明，依據空運快遞貨物通關辦法第12條規定，涉及輸出入規定的貨物，應以一般進口報單正式報關，不得以快遞簡易申報單通關，報關業者及進口民眾應查明進出口貨物是否涉有輸出入規定，並事先取得各簽審主管機關輸出入同意文件，按規定申辦。

關務署關呼籲，民眾進行跨境網購時，也應注意藥品成分標示及包裝數量，避免超過限量，此外，部分高劑量維他命或保健食品在國內被列為藥品，應向主管機關申請輸入許可後才准放行，民眾可善用衛生福利部食品藥物管理署網站「個人輸入自用藥品專區」查詢相關規定，並且線上申辦「個人自用藥品專案進口」。（編輯：黃國倫）1101123

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