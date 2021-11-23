曾預言大S、汪小菲離婚！塔羅抽到這張 專家曝最終結局
女星大S在6月時曾經單方面宣布要離婚，經過長達五個月的時間，被爆出正在協議離婚，而在22日上午，與老公汪小菲共同發表聲明，證實兩人將和平離婚，消息震驚演藝圈。對此，塔羅專家小孟老師就為兩人的這段婚姻抽出一張牌，分析其未來兩人的走向為何。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 15:13:14
小孟老師指出，自己在年初就曾經預言大S以及汪小菲會離婚，只差在共同財務如何處理，年初時就曾經抽到「高塔牌正位」，顯示兩人合中必分；而這次爆出離婚消息，自己則是抽到「力量牌正位」，顯示2人已經都能放下，並且共識越來越清楚，沒有看到會往不好的方向來走，雙方在3個月內會達成協議，虎年兩人會走向完美結局。
談到大S未來發展，小孟老師提到，大S天秤座2022年運勢非常好，能靠家人（小S) 再旺自己，也能財運上升，接下來會漸漸出現在螢光幕，讓自己更加陽光，大S也會傳出喜訊會有新工作拉抬聲勢。
至於汪小菲，小孟老師分析，汪小菲是巨蟹座，2022年工作運勢也會攀升桃花狂升，同時會再找到好的投資產品或標的，後年會再遇見良緣；另外，有看到汪小菲再婚率極高，提醒他再婚不會比較好，反而會有財務問題，未來專心做生意必能大有展獲。（編輯：張嘉哲）
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