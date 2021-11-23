才剛離婚！大S製作《熙娣想聊》將開播 小S盼真實過人生
藝人大S（徐熙媛）、大陸富商汪小菲昨（22）日宣布離婚，《NOWnews今日新聞》記者詢問妹妹小S經紀人，至今仍未得回覆，而由大S擔任製作人、小S主持的網路節目《熙娣想聊》將於12月23日於影音平台CATCHPLAY+首播，台灣、印尼與新加坡三地都可以看到，小S興奮之情難以掩飾：「我希望呈現給觀眾最真實、最赤裸、最勇敢、最做自己的我，不論你在哪個國家，都希望能透過《熙娣想聊》得到歡樂與療癒。」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-23 15:34:23
選擇與CATCHPLAY攜手再出發，小S相當期待：「《熙娣想聊》是我與大S還有製作人B2共同企劃的新節目，風格與以往有很大的不同，到了人生現在這個階段就該真實，《熙娣想聊》是一部內容沒有過度包裝、快速有趣不造作的全新型態訪談節目，CATCHPLAY提供了很大的空間，讓我做我真心想做並且不浪費生命的內容，這是一段很開心的合作。」
大S昨天證實離婚消息後，小S晚間也發文，不過對姊姊離婚隻字未提，2姊妹未來是否會同台也備受關注，而小S前陣子出席公益活動時，被問到大S的工作近況，她則四兩撥千金，笑說：「我太怕姊姊了，有關大S的事情我都沒辦法做回答。」至於2人是否有一起演唱、合作新專輯的歌曲，小S僅透露姊姊提供的靈感有收錄在內。