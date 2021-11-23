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電競港都！首創無人機室內電競賽道　高雄電競嘉年華登場

▲全國首創無人機室內電競賽道的轉播體驗令人驚豔。（圖／經濟部工業局提供）
▲全國首創無人機室內電競賽道的轉播體驗令人驚豔。（圖／經濟部工業局提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-23 15:53:36

創新科技結合賽事場域打造全新樣貌，經濟部工業局今(23)日在高雄電競館舉辦智慧育樂顯示應用成果發表會，展現智慧顯示跨域合作成果，推出全球首創LED顯示器無人機電競賽道方案，提供育樂場域升級轉型的可能。

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這場跨域合作是由資訊工業策進會輔導鏈結場域需求方及面板技術方，並串連工業技術研究院電光系統所試製平台的創新技術能量，結合友達集團創利空間、台灣電子競技聯盟（TESL），共同打造LED顯示器無人機電競賽道方案。

台灣電子競技聯盟（TESL）白瑞元執行長提到，為了開創更多電競賽事類型，因此在高雄電競館開啟無人機新型態賽事，這場發表會正是展現高階智慧顯示科技落地育樂場域的成果，由工研院電光所試製平台提供可撓式及透明顯示技術，期待突破過往無人機賽事僅用PVC管或LED燈條設計的關卡，另外電競線上製播方式升級，也進而增強觀眾共感。

緊接著本週末將登場的2021高雄電競嘉年華暨台灣盃國際自由車電競爭霸賽，將於11/27、11/28兩天在高雄展覽館(北館)展開，首度結合電競與自由車賽事，由國際頂尖車手、世界電競錦標賽冠軍與多位台灣好手，在電競環台賽道上一決高下。

高雄市政府運動發展局侯尊堯局長表示，今年舉辦第2屆高雄電競嘉年華活動，這次特別將電子競技搭配自由車賽事，請來世界級選手線上感受田寮月世界的賽道風光，行銷台灣高雄美景。

▲首次舉辦的「台灣盃國際自由車電競爭霸賽」，結合電競與自行車賽事。（圖／高雄運發局提供）
▲首次舉辦「台灣盃國際自由車電競爭霸賽」，結合電競與自行車賽事。（圖／高雄運發局提供）
今年首次舉辦的「台灣盃國際自由車電競爭霸賽」，請來2020年環台賽黃衫Nicolas White、2020年世界電競錦標賽冠軍Jason Osborne，以及2020年世界電競錦標賽冠軍第2名Sarah Giganet等人，在線上與陳建良、張瀚允、黃亭茵等台灣選手，一同在電競環台賽道上對決。

電競賽事部分，由第一銀行LSC第5屆《英雄聯盟》校園聯賽打頭陣，現場進行高中職組與大專院校組兩場友誼賽；校園明星選手將到場進行LSC Logitech G 校園電競大使人氣的積分爭奪戰，《特戰英豪》高雄盃也將進行最終之戰，爭奪台灣大哥大祭出的20萬元總獎金。
 

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