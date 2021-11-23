電競港都！首創無人機室內電競賽道　高雄電競嘉年華登場

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台灣電子競技聯盟（TESL）白瑞元執行長提到，為了開創更多電競賽事類型，因此在高雄電競館開啟無人機新型態賽事，這場發表會正是展現高階智慧顯示科技落地育樂場域的成果，由工研院電光所試製平台提供可撓式及透明顯示技術，期待突破過往無人機賽事僅用PVC管或LED燈條設計的關卡，另外電競線上製播方式升級，也進而增強觀眾共感。
緊接著本週末將登場的2021高雄電競嘉年華暨台灣盃國際自由車電競爭霸賽，將於11/27、11/28兩天在高雄展覽館(北館)展開，首度結合電競與自由車賽事，由國際頂尖車手、世界電競錦標賽冠軍與多位台灣好手，在電競環台賽道上一決高下。
高雄市政府運動發展局侯尊堯局長表示，今年舉辦第2屆高雄電競嘉年華活動，這次特別將電子競技搭配自由車賽事，請來世界級選手線上感受田寮月世界的賽道風光，行銷台灣高雄美景。
今年首次舉辦的「台灣盃國際自由車電競爭霸賽」，請來2020年環台賽黃衫Nicolas White、2020年世界電競錦標賽冠軍Jason Osborne，以及2020年世界電競錦標賽冠軍第2名Sarah Giganet等人，在線上與陳建良、張瀚允、黃亭茵等台灣選手，一同在電競環台賽道上對決。
電競賽事部分，由第一銀行LSC第5屆《英雄聯盟》校園聯賽打頭陣，現場進行高中職組與大專院校組兩場友誼賽；校園明星選手將到場進行LSC Logitech G 校園電競大使人氣的積分爭奪戰，《特戰英豪》高雄盃也將進行最終之戰，爭奪台灣大哥大祭出的20萬元總獎金。