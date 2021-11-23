冷到凍未條！電商電暖器狂銷16倍　推火鍋破盤5折幫取暖

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強冷空氣接連報到，不少消費者搶買保暖用品，帶動抗寒商機持續升溫。PChome 24h購物表示，立冬後氣溫逐步溜滑梯，促使「暖暖包、電暖器、電熱毯、保溫瓶」紛紛搶佔熱搜關鍵字排行榜中，顯見冬季保暖品需求日益漸增。
據PChome 24h購物觀察，居家暖和必備的電暖器11月銷量已有月增16倍的驚人漲幅，且以設計簡約、具自動溫控功能的款式最受市場青睞，熱銷價格帶落在2500至3500元之間，像是「北方DBK兩用電暖器」、「北方雙人單控仿羊毛電熱毯」皆為站上暢銷商品；暖暖包銷量則較上月同期成長破5倍，除了手握式及貼式於站上持續熱銷外，今年市場也推陳出新多款可愛動物造型暖暖包，也成為相當具人氣的話題新品。
為讓消費者提前做好抗寒準備，PChome 24h購物精選站上保暖新奇好物。其中，考量上班族整日久坐、易手腳冰冷，推薦加熱坐墊及USB充電隨身加熱用品，如「Finger pop USB發熱坐墊」小資價促惠269元、「SONGEN松 USB暖身寶+暖腳墊」超值組合下殺3.2折、1071元輕鬆帶回家；同時，為避免工作忙碌導致熱飲轉涼，推薦選購可恆溫加熱的保溫杯墊，「ANTIAN 智能恆溫加熱杯墊」超薄設計、可供不同杯體使用，限時特賣2入649元。
瞄準機車通勤族冬季防寒、擋風需求，站上也為騎士們特搜頭手腳禦寒三寶，包含發熱圍巾、保暖手套及鞋墊暖暖包，超強抗寒單品配件。其中，熱銷商品包含「IDI電子發熱圍巾」柔軟保溫、充飽電可定溫連續發熱6小時，限時促銷751元；「ATUNAS 歐都納 Gore-Tex防水透氣手套」搶購價1880元，防水防風透氣、保暖性佳；另外，「日本小林製藥小白兔鞋墊型暖暖包」持續10小時維持均溫30℃以上，輕薄無感穿著走，也為通勤必備暢銷品。
此外，除了做好自身保暖外，毛小孩的抗寒措施更是要做足！PChome 24h購物觀察，近年來寵物商機蓬勃發展，入冬後已有不少民眾陸續選購寵物禦寒小物，帶動站上「寵物保暖用品」月銷量暴增近10倍，熱銷價格帶約在千元左右。
其中，除了替毛小孩汰舊換新舒適溫暖的睡窩及睡墊外，具有加熱功效的商品買氣也相當熱絡，像是「MS.PET寵物陶瓷保溫燈組」特價748元，適用幼犬貓、兔子等小動物，保持恆溫不發光、亦不影響寵物夜間活動，廣受飼主喜愛；「日本MARUKAN插電式電暖貓鍋」設計超可愛的貓耳鍋造型，替寵物打造溫暖小天地，療癒促銷價1859元；「MIGI DC行動寵物加熱衣」搶購價1660元，可直接水洗清潔、行動暖衣穿著走，主人、毛小孩一起溫暖過冬。
蝦皮購物推暖呼呼火鍋季
天氣越來越冷，當然少不了要吃個鍋暖暖身子，不想到店裡去人擠人，買回家慢慢吃最爽。據蝦皮購物觀察，自11月起，火鍋湯底的業績較去年同期成長破1倍，其中又以海底撈品牌的相關湯底較為熱賣。
蝦皮購物看準吃鍋商機，即日起至30日祭出破盤5折火鍋盛宴，其中「左營劉家 酸菜白肉火鍋澎湃組」流血價999元，幫你包辦湯底、配料、沾醬，省去購買麻煩；懶人必備的「海底撈 酸辣牛肉冬粉/番茄牛肉冬粉」下殺5.3折，限時只要80元，活動專區消費滿99元起再享免運。
另外，「名店火鍋湯底海底撈 麻辣血旺煲/番茄蔬菜煲」、「老四川 新式麻辣湯底」通通優惠200元有找；「懶人火鍋包桂冠 日式小火鍋」精選5種優質火鍋配料，流血價只要115元；「KiKi麻辣紅白」下殺只要89元，讓你一次享有門市招牌鴨血、豆腐超夯組合；消費滿99元起即享免運優惠，讓你下單不心痛。
除了精選夯品流血下殺外，蝦皮火鍋祭更攜手知名火鍋品牌「海底撈」祭出兩重優惠，包含「消費滿99元起即享免運」、「消費滿888元現折150元限量優惠券」。
486團購抗寒小家電買氣翻倍成長
近日氣溫下降明顯， 486團購指出，今年民眾對於保暖家電及隨身保暖小物的詢問度提前湧現，其中方便隨身攜帶又可重複使用的充電式電懷爐、多功能暖烘機、電子式煤油暖氣機、烘鞋機等商品熱銷，買氣較上月翻倍成長，業績預期較去年同期成長2成。由於12月會有一波價格調漲，許多消費者都趁著這一波「凍漲優惠」期間下手保暖商品，價格落在2000元至3000元最搶手。
486團購後台觀察，「保暖」、「暖氣機」、「電暖氣」等關鍵字搜尋量暴增6倍，以可充電重複使用的隨身攜掛式電懷爐買氣最旺；此外，小型電暖器以價格落在3000元以內最為搶手，其中主打多功能的KOM四合一暖烘機CP值高，一機可暖被、烘鞋、循環暖房，備受消費者青睞。
此外，濕冷的雨天也帶動烘鞋機和各式電暖器銷量，不僅可溫和烘乾被雨水濺濕的鞋子，安全帽、手套亦可使用，保持乾爽舒適；大型家電如乾衣機、可溫和烘乾衣物的電子衣櫥詢問度也較上月提升。
遠傳friDay購物保暖機能衣下殺2.4折
本週起氣溫溜滑梯驟降，北部更是陰雨綿綿，防寒、防雨機能衣買氣也轉旺，遠傳friDay購物即起也推出冬季機能服超級品牌日促銷，當紅的衝鋒衣、羽絨外套全面下殺5折起，包含美國The North Face透氣鵝絨外套下殺免萬元，領券還能再折5百元，KISSDIAMOND全方位三穿抗寒鎖溫極鋒衣下殺5折，羽絨背心更下殺2.4折起；另外，冬令養生保健品也下殺3折起，現全站下單滿額還招待喝全家熱美式咖啡。
遠傳friDay購物觀察，今年提前帶動機能服飾買氣轉熱，以剛結束的雙11檔期為例，包含機能服飾在內專櫃、流行服飾買氣較去年同期呈現翻倍熱況；根據過往經驗，防寒機能衣買氣幾乎和氣溫呈現反比，只要氣象預報氣溫下降至20度以下，保暖商品買氣就會隨即飆高，且越冷買氣會越熱。
對此，遠傳friDay購物即起至28日也推出冬季機能服超級品牌日促銷，多款知名戶外品牌包含加拿大 ARCTERYX 始祖鳥、瑞士 MAMMUT 長毛象等分別下殺9折、7折起，像是美國「The North FaceICON經典配色透氣鵝絨外套(700FP)羽絨衣」，原價1萬3380元，限時限量下殺僅9999元，下殺7.5折，領券還能再折500元。
輕薄卻同樣有抗寒效果的衝鋒衣近年竄起，除方便從事戶外活動，更適合外送、機車通勤族，遠傳friDay購物也推出超低促銷，「KISSDIAMOND全方位三穿抗寒鎖溫極鋒衣」原價2580元，現特價1299元，下殺5折；輕便又保暖的背心下殺幅度也大，其中聖手牌素面輕量保暖背心原價1980元，特價872元；保暖衣也是熱門單品，做為內搭衣搭配就能暖呼呼，像是原價3160元的WildLand保暖刷毛上衣兩件組，現特價的只要1111元。
此外，遠傳friDay購物也同時推出冬令養身限時促銷，包含正官庄高麗蔘精30包裝，原價3000元，現促銷價1211元，領券還能再折價；另像是金牌大師滴雞精，原價7040元，現特價5611元；諾亞牧場神牧牛鮮滴牛精10入組，原價3000元，特價1499元。