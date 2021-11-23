怪病纏身！陳文茜自嘲像失智老人　2個月突暈倒3次

資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌，開刀後卻依舊怪病纏身，症狀如心臟衰竭的病人，全身水腫、喘、心跳快。她自曝最近兩個月無預警昏倒3次，一次靠著愛犬「西西里島」救命，也曾送醫急救兩回。看了心臟科、腦科都無果，只好到免疫科抽血檢驗，抽了10幾管血，結果卻很詭異，現在只能每天吃一顆白色小藥丸緩解！





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▲陳文茜無預警暈倒，還好愛犬「西西里島」救了她一命。（圖／翻攝陳文茜FB）

陳文茜表示，經過抽血檢測，她體內沒有分泌「可體松」，導致一直昏倒，過敏反應又是正常人的五倍，對許多藥物、疫苗會有休克反應，她指出，通常沒有可體松的人都是人瑞級或腦下垂體萎縮，但她腦下垂體正常，腦部沒有腫瘤，不知怪病從何而來，只好安慰自己「是全世界最美麗的人瑞」，當免疫系統攻擊腦部，會出現失智老人的病症，包括忘記名字、提錢密碼，「是的，我終於成為笨瓜了！」





為了抑止免疫系統反撲，減緩身體老化，陳文茜說，現在每天靠吃一顆白色小丸子避免發病，藥丸的效力可以維持12小時，讓身體維持正常，當下深刻體驗到人老了，「體力智力都衰退時，生命多麼不堪又脆弱。」





▲陳文茜前年開刀治療肺腺癌，康復後繼續錄製節目。（圖／翻攝陳文茜FB）

陳文茜不想因生病自怨自憐，看見中年男子在賣野薑花，體諒冬天寒流侵襲，決定把花都買回家裝飾，給別人一點溫柔，順便帶回一屋子的幸福，把家裝飾得美美的。好友作家吳淡如安慰她「請保重啊」、陶晶瑩也祝福「有妳在的地方就有美～～妳要好好的！」



