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新店槍手持阿根廷警用配槍！恐涉跨國毒品糾紛、買兇殺人

▲新店槍手持阿根廷警用配槍，警方粗估黑市價格一把30萬。（翻攝畫面）
▲新店槍手持阿根廷警用配槍，警方粗估黑市價格一把30萬。（翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2021-11-23 16:09:09

新北市新店區22日上午8時許發生一起槍擊命案，45歲何姓男子遭兇嫌黃男持槍瞄準頭部連開4槍其中2槍弊命，黃嫌犯案後製造多個斷點，轉乘交通工具躲追緝，並在機場第二航廈用襪子將犯案手槍和子彈包住丟進水溝，隨即潛逃至廈門，警方比對後發現，槍枝為為阿根廷製造的Bersa Thunder Pro Ultra Compact半自動制式手槍，屬於阿根廷、孟加拉、多明尼加、尼加拉瓜等國司法警察部隊的制式配槍，粗估一把約為30萬台幣。

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據了解，45歲何姓男子平時是做咖啡豆生意，22日上午送完小孩上學後返家，一開門就遭人以「行刑式槍決」手法從背後近距離連開4槍，其中1槍命中頭部、2槍頸部，當場斃命。由於何男6年前因持有進口毒品原料落網，有毒品前科，警方懷疑槍擊案恐涉及毒品糾紛而引來殺機。

警方根據監視器畫面追查，發現黃男駕駛一部銀色自小客車逃逸，後將車棄置於IKEA家具賣場的停車場內，又多次轉乘交通工具、變裝，企圖製造斷點使案件疑點重重、增添緝兇難度；警方在約談該車車主後，發現兇嫌駕駛車輛為貼牌權利車，在犯案當天開夜車北上，逃逸後赴第二航廈用襪子將犯案手槍和子彈包住丟進水溝，隨即潛逃至廈門，驚方認為，整起案件似有高人在背後指點，初步鎖定此案涉及跨國運輸毒品糾紛。

而根據《ETtoday新聞雲》報導，黃嫌以行刑式槍決手法精準行兇，4槍都對準頭部很可能是涉及毒品利益，進而「買兇殺人」，專案小組不排除死者住家或車輛有被裝設監視器跟追蹤器，因而被掌握行蹤。

至於警方在機場外水溝找到的犯案手槍，經比對為阿根廷製造的Bersa Thunder Pro Ultra Compact半自動制式手槍，為阿根廷、孟加拉、多明尼加、尼加拉瓜等國司法警察部隊的制式配槍，國外價格約在新台幣1萬5千元左右警方粗估黑市價格應在台幣30萬元左右；知情人士指出，該款手槍在台灣黑幫並不常見，全槍採模組化設計、輕量槍身重量僅650公克、槍手連續快射時，槍身也不易晃動，彈匣容量為13發，便於行兇時隱藏隨身攜帶。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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