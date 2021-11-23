全斗煥策動軍事政變未道歉　辭世留爭議

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全斗煥逝世消息傳出後，許多全斗煥舊識前往靈堂弔唁，包括退役軍方幹部與當年的青瓦台親信等，他們對全斗煥的死訊表達痛心。
曾參與全斗煥回憶錄撰寫的前青瓦台秘書閔正基（譯音）今天接受媒體訪問透露，2017年出版的回憶錄第3冊第648頁內容，其實就是全斗煥的遺書。全斗煥在書中表示，「即使只是在看得見北方故土的高地埋下遺骨，也想見證統一」，他此生的遺願就是南、北韓統一。
不過，全斗煥回憶錄不僅為他留下遺言，也為他帶來爭議與審判。全斗煥在回憶錄中提及光州事件時，主張已故神父曹皮烏斯聲稱目睹軍用直升機對民眾開槍的證言子虛烏有，並批評曹皮烏斯是「褻瀆神職的無恥騙子」，因而在2018年因涉嫌毀損抗爭運動遇難者名譽遭起訴。光州法院去年一審認定軍用直升機對民眾開槍的證詞屬實，判處全斗煥有期徒刑8個月，緩刑兩年。
此案上訴終審原訂在本月29日舉行，但全斗煥離世，最終未對光州事件受難者及家屬留下表達歉意的隻字片語，僅留下過去因內亂罪遭判處、但至今遲未清償的高額追徵金。
全斗煥曾以前總統朴正熙刺殺案為由清除異己，並在1979年12月12日夥同盧泰愚等時任軍方幹部發動軍事政變，並擴大戒嚴、下令軍事鎮壓光州民主化運動，造成大量平民死傷。全斗煥在1996年因內亂、以內亂為目的殺人罪、貪污等罪嫌獲判無期徒刑及追徵2205億韓元，但僅入獄兩年就獲特赦釋放。
韓國執政黨共同民主黨總統候選人李在明今天出席活動時受訪說，全斗煥造成至少數百人死傷，為了自己的欲望篡奪國家大權，對於這些不可饒恕的罪過，到最後一刻都沒有對國民表示反省或道歉。
他也指出，目前沒有打算前往弔唁，並強調光州民主化運動真相仍在釐清，期盼當事人能做出良心宣言。
代表在野黨正義黨出戰總統大選的候選人沈相奵也說，全斗煥直到最後都沒有揭露真相，也沒有道歉，「將歷史的傷痛全留給光州市民及全國人民」。
正義黨代表余永國的措辭則更為強烈，表示全斗煥在歷史及司法的審判結束前就離世，「在這層意義上，死亡本身也有罪」。
最大在野黨、保守派國民力量總統候選人尹錫悅立場則相較溫和，面對記者提問時先對全斗煥去世表哀悼，並對遺屬表達慰問後說：「雖然不知道什麼時候會去（弔唁），但因為是前任總統，我認為還是得去。」
對於全斗煥至死前都未對光州事件受難者道歉一事，尹錫悅表示，全斗煥剛去世，家屬仍在服喪期間，「現在好像不太適合做這種政治性發言」。
韓聯社報導，總統文在寅今天下午將與青瓦台幕僚討論相關事宜，據知情人士透露，青瓦台內部對為全斗煥舉行國葬或將其安葬於國家公墓都持消極態度，認為全斗煥因涉嫌內亂罪遭判刑，即喪失安葬在國家公墓資格。
今年10月剛過世的前總統盧泰愚舉行國葬時也曾引發相關爭議，不過，盧泰愚曾公開就光州事件致歉，偕同他的家人多次祭拜光州事件受難者，展現懺悔樣貌，被認為與全斗煥的狀況有所區別。
文在寅當時雖未親自前往盧泰愚靈堂弔唁，但仍送上花圈致意；但青瓦台相關人士表示，全斗煥逝世後氛圍與當時完全不同，也尚未討論文在寅是否前往弔唁或以其他方式致意。
全斗煥家屬則表示，全斗煥生前曾說不要葬在國家公墓，也說過想葬在故鄉祖墳，但家屬今天經過討論後，希望火化後將他安葬在鄰近兩韓軍事分界線處。（編輯：陳惠珍）1101123